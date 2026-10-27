Gatti rubati per Halloween, ad Ancona scatta l'allarme

La LAV di Ancona lancia l'allarme dopo un sospetto tentativo di sottrazione di gatti dalla colonia felina di Chiaravalle: "Tenete gli occhi aperti"

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Gatti rubati e “sacrificati” per strani riti legati alle festività di Halloween: in provincia di Ancona scatta l’allarme, a seguito di quello che è un sospetto tentativo di sottrazione avvenuto in una colonia felina di Chiaravalle. Purtroppo non è la prima volta che in Italia si registrano furti di animali domestici, anche se più spesso il fenomeno riguarda i gatti randagi presenti sul territorio. Scopriamo cosa sta succedendo e perché i felini sono in pericolo nelle settimane che precedono Halloween.

L’allarme della LAV di Ancona per i gatti

Manca pochissimo ad Halloween e in molti si stanno preparando per festeggiare la notte più spaventosa dell’anno. Ma i proprietari di gatti devono fare attenzione: in questo periodo, purtroppo, si verificano furti legati ad alcuni riti sacrificali che coinvolgono proprio i felini. A lanciare l’allarme stavolta è la LAV di Ancona, dopo aver registrato un presunto tentativo di sottrazione presso una colonia felina di Chiaravalle – al momento si tratta solo di un sospetto da verificare da parte delle forze dell’ordine, come riporta il “Resto del Carlino”.

“Le recenti segnalazioni destano preoccupazione e richiamano l’attenzione sulla necessità di proteggere gli animali” – commenta la LAV, soprattutto con riferimento alle colonie feline. I gatti che vi appartengono, infatti, “sono animali liberi sul territorio, protetti dalla legge, la cui salvaguardia rientra nelle responsabilità delle amministrazioni comunali e dei sindaci, quali autorità territoriali competenti. La protezione di questi animali non può quindi essere affidata esclusivamente alla sensibilità e all’impegno dei volontari che quotidianamente se ne prendono cura, ma richiede un’assunzione concreta di responsabilità da parte delle istituzioni”.

È importante prestare attenzione proprio in queste settimane, a causa dell’avvicinarsi di Halloween: “Chiediamo alle forze dell’ordine di mettere in campo tutte le misure preventive possibili, rafforzando la vigilanza sul territorio e prestando particolare attenzione alle aree in cui sono presenti colonie feline”. Infine, un invito alla collaborazione da parte di tutti, inclusi i privati cittadini: “Tenere gli occhi aperti, segnalare e intervenire attraverso i canali ufficiali può fare la differenza. Non aspettiamo che si verifichino episodi gravi prima di agire”.

Perché i gatti vengono rubati ad Halloween

Purtroppo, nelle settimane che precedono Halloween si sono già verificate misteriose sparizioni di gatti. Il fenomeno è legato ad alcuni riti che prevedono il sacrificio di animali, i quali a volte vengono bruciati vivi – alcuni anni fa sono stati ritrovati resti carbonizzati. Nei giorni scorsi, l’allarme è arrivato da Città di Castello (prov. di Perugia): qui sono scomparsi venti gatti, alcuni dei quali non appartenenti ad una colonia felina, bensì di proprietà privata.

In passato, l’attenzione si concentrava principalmente sui gatti neri, tradizionalmente legati al mito delle streghe e a vecchie superstizioni: durante il periodo di Halloween, si è sempre chiesto ai proprietari e a coloro che vigilano sulle colonie feline di fare particolare attenzione a questi animali, proteggendoli da eventuali rischi. Oggi, a quanto pare, il campo d’azione si è allargato e ad essere in pericolo sono tutti i gatti, anche quelli bianchi o tigrati. È dunque importante mettere al sicuro i propri animali domestici, collaborare con i volontari che gestiscono le colonie feline e allertare le forze dell’ordine in caso di qualsiasi comportamento sospetto.