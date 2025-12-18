Gallura meta top per superyacht: 347 imbarcazioni, quanto valgono
di
La costa gallurese conferma ancora una volta il proprio status di meta top per i superyacht: nel 2025 ha fatto registrare la presenza di 347 imbarcazioni di lusso, secondo lo studio Cipnes Gallura basato sui dati Pelagus della Guardia di Finanza, incrociati con quelli del portale internazionale SuperyachtFan.com.
