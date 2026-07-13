Gaffe del museo di Pitigliano: Maria viene "assunta" a lavoro

Un "banale" errore di traduzione finisce sui social e fa rapidamente il giro del mondo: ecco cos'ha scoperto una turista al museo di Pitigliano

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Cosa succede se l’assunzione in cielo di Maria diventa il suo reclutamento per un posto di lavoro? Sembra una blasfemia, ma è accaduto davvero: un errore di traduzione, che campeggia su una targhetta all’interno del museo di Pitigliano chissà da quanto tempo, è stato appena scoperto da una turista e ha già fatto il giro del mondo. Protagonista di questo strafalcione quasi surreale è un quadro di Girolamo di Benvenuto, custodito presso Palazzo Orsini. Scopriamo cosa è successo.

L’errore di traduzione al museo di Pitigliano

Una bizzarra gaffe è diventata virale sul web: è accaduto a Pitigliano, grazioso borgo della Maremma Grossetana, una delle perle della Toscana. Nel suo centro storico, tra viuzze lastricate e piccole chiese antiche, sorge un imponente palazzo fortificato che attira molti turisti. Si tratta di Palazzo Orsini, rocca aldobrandesca risalente all’XI secolo e poi ristrutturata più volte. Oggi le sue splendide sale ospitano il museo diocesano di Palazzo Orsini e il museo civico archeologico, dove sono esposte numerose opere d’arte e reperti provenienti dalle vicine aree archeologiche.

Ammirando i vari quadri custoditi all’interno del museo diocesano, una turista ha scoperto qualcosa di davvero curioso. Come riporta il “Corriere della Sera”, su una targhetta che descrive una delle opere di Girolamo di Benvenuto campeggia un infelice errore di traduzione. Il quadro raffigura l’Assunzione (in cielo) di Maria, la quale viene trasformata nell’assunzione (sul lavoro) della Madonna. La targhetta, oltre alla spiegazione in italiano, riporta infatti la traduzione in inglese in cui si leggono testuali parole: “Recruitment of Mary”. Non è fondamentale conoscere la lingua, dal momento che qualsiasi dizionario online ci permette di scoprire che “recruitment” significa assunzione in un posto di lavoro, ben diverso dall’accezione spirituale del termine.

Il quadro di Girolamo di Benvenuto e lo “strafalcione”

L’errore è stato scovato sulla targhetta di un quadro esposto presso il museo diocesano di Pitigliano da una turista: non è noto da quanto tempo la traduzione errata sia ben visibile accanto all’opera d’arte, ma fino a questo momento pare essere passata inosservata. Ora è sotto gli occhi di tutti, grazie anche al post che la turista in questione ha condiviso su Facebook, inviandola al profilo “L’inglese imbruttito” che raccoglie proprio questo genere di strafalcioni. E in poco tempo la gaffe è diventata virale.

Il quadro che riporta la dicitura erronea è un’opera di Girolamo di Benvenuto, pittore senese del ‘400 che ha realizzato alcuni splendidi capolavori religiosi – tra cui il “Cristo in pietà tra gli angeli” custodito al museo della città di Acquapendente e la “Madonna col Bambino in trono tra santi” ospitato presso il Fogg Art Museum dell’Università di Harvard. Il museo di Palazzo Orsini a Pitigliano espone invece la sua “Assunzione della Vergine con i santi Francesco, Girolamo e Tommaso”, una tempera su tavola risalente alla fine del XV secolo, proveniente dal convento della Santissima Trinità alla Selva (a Santa Fiora).

Al momento, la targhetta “incriminata” pare essere ancora al suo posto. Chissà che il clamore sui social non spinga ad intervenire per correggere l’errore di traduzione che ha suscitato così tanti commenti, riportando Maria ad assurgere in cielo piuttosto che tra noi comuni mortali.