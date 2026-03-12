Che fine farà la villa di Gina Lollobrigida sull'Appia Antica

La splendida villa sull'Appia Antica, appartenuta a Gina Lollobrigida, è ormai l'unico tassello di eredità rimasto della grande diva: ecco il suo futuro

Gina Lollobrigida si è spenta il 16 gennaio 2023, all’età di 95 anni, lasciando immutato il ricordo di una delle più grandi dive italiane. Un’eredità intangibile che non se ne andrà mai, al contrario – a quanto pare – di quella materiale. L’attrice, infatti, anche dopo la sua scomparsa è stata al centro di lunghe controversie legali riguardanti il lascito terreno che, al momento, è conteso tra gli uomini che hanno fatto parte della sua vita. E l’unico tassello veramente importante della sua eredità, ovvero la splendida residenza sull’Appia Antica, potrebbe essere in pericolo.

La splendida villa di Gina Lollobrigida sull’Appia Antica

Situata in un contesto esclusivo, la villa appartenuta a Gina Lollobrigida si trova all’interno del parco dell’Appia Antica, una delle zone più antiche e spettacolari di Roma. L’abitazione venne acquistata dall’attrice negli anni ’50, e rimase la sua dimora principale fino a poco tempo prima della morte, quando decise di spostare la sua residenza ufficiale nel Principato di Monaco. La villa è un vero gioiello: si estende per circa 900 metri quadri ed è cinta da un grande giardino, dove sorge una meravigliosa piscina. Gli interni, lussuosamente arredati, rispecchiano con grande accuratezza gli interessi e le passioni che hanno contraddistinto la diva.

Ritratti fotografici, sculture e oggetti che ricalcano la sua immensa carriera: per lungo tempo, la residenza sull’Appia Antica è stata lo scrigno di preziosissimi tesori appartenuti alla Lollobrigida. Proprio le foto hanno sempre avuto un posto importante sulle pareti della residenza romana dell’attrice: immagini che ritraggono luoghi splendidi e alcuni dei personaggi più importanti dell’epoca, tra attori, uomini dello spettacolo e politici. Secondo le stime più recenti, la villa sull’Appia Antica avrebbe un valore di oltre 6 milioni di euro. Ma il suo futuro è piuttosto incerto.

Il futuro della villa romana di Gina Lollobrigida

La dimora sull’Appia Antica sarebbe tutto ciò che rimane del grande patrimonio di Gina Lollobrigida, che – stando ai calcoli dei periti – ammontava a circa 10 milioni di euro. A farlo sparire, il factotum dell’attrice Andrea Piazzolla, condannato a 3 anni per circonvenzione: avrebbe approfittato della fragilità della diva per sottrarle questa ingente somma di denaro. La villa, sottoposta a sequestro dopo la morte della Lollobrigida, è oggi al centro di un contenzioso legale che vede coinvolti il figlio dell’attrice Milko Skofic e Andrea Piazzolla. Quale sarà il suo futuro? Potrebbe essere ereditata al 50% da entrambi gli uomini, oppure finire nelle sole mani di Milko, se quest’ultimo riuscisse a far dichiarare indegno a succedere l’ex factotum di sua madre.

La serie tv “Gina Lollobrigida: Diva contesa”

Il 3 aprile 2026 esce su HBO Max la docu-serie italiana originale intitolata “Gina Lollobrigida: Diva contesa”, che ripercorre la battaglia legale per l’eredità di una delle donne che hanno fatto la storia del cinema italiano. Scritta la Carlo Altinier e Matteo Billi, sotto la regia di Graziano Conversano, è costruita in tre episodi che cercano di fare luce sugli ultimi anni di vita dell’attrice, caratterizzati da intrighi, tradimenti e rivelazioni sorprendenti. Le analisi degli atti giudiziari e le testimonianze esclusive raccolte per la realizzazione della serie tv promettono di snodare gli intrecci su cui si basa il contenzioso attorno al lascito patrimoniale della Lollobrigida.