Secondo una ricerca condotta da Staysure e Avanti Travel Insurance è stata stilata la classifica delle città più “silenziose” d’Europa, con tre rappresentanti dell’Italia nelle prime dieci posizioni.

I ricercatori hanno preso in esame l’indice Top 100 City Destinations Index 2025 di Euromonitor International e per ciascuna città è stata analizzata un’area con un raggio di due chilometri attorno al centro individuato su OpenStreetMap, oppure presso il municipio in assenza di un punto di riferimento.

Sono diversi i fattori analizzati, come la lunghezza delle autostrade e delle strade principali e anche quella delle vie pedonali. Le città sono state esaminate anche in base alla presenza di misure a tutela della tranquillità, vale a dire l’esistenza o meno di fasce orarie di silenzio stabilite per legge, coprifuoco notturni o limitazioni ai voli presso l’aeroporto più trafficato della città, oltre alle restrizioni sulle attività commerciali domenicali.