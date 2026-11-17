Fuga dal rumore: la classifica delle città più "silenziose"
Secondo una ricerca condotta da Staysure e Avanti Travel Insurance è stata stilata la classifica delle città più “silenziose” d’Europa, con tre rappresentanti dell’Italia nelle prime dieci posizioni.
I ricercatori hanno preso in esame l’indice Top 100 City Destinations Index 2025 di Euromonitor International e per ciascuna città è stata analizzata un’area con un raggio di due chilometri attorno al centro individuato su OpenStreetMap, oppure presso il municipio in assenza di un punto di riferimento.
Sono diversi i fattori analizzati, come la lunghezza delle autostrade e delle strade principali e anche quella delle vie pedonali. Le città sono state esaminate anche in base alla presenza di misure a tutela della tranquillità, vale a dire l’esistenza o meno di fasce orarie di silenzio stabilite per legge, coprifuoco notturni o limitazioni ai voli presso l’aeroporto più trafficato della città, oltre alle restrizioni sulle attività commerciali domenicali.
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