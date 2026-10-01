Totti e Noemi Bocchi sposi? La data e niente dubbi sulla location

Dopo tante indiscrezioni, sembra ormai giunto il momento: Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbero pronti al matrimonio. Ecco la data e la location

Stavolta ci siamo davvero, o almeno così sembra: Francesco Totti e Noemi Bocchi sono pronti per il matrimonio. A pochi giorni dal loro anniversario (sono già passati 5 anni da quando è scattato il primo bacio) e dal compleanno dell’ex calciatore giallorosso, i due starebbero organizzando il lieto evento. Secondo le indiscrezioni, data e location sarebbero già state fissate. Ecco che cosa sappiamo finora sulle loro nozze.

Francesco Totti e Noemi Bocchi verso le nozze

Litigi, aule di tribunali e accuse a non finire hanno caratterizzato gli ultimi anni di Francesco Totti, durante il difficile divorzio da Ilary Blasi: il gossip ha raccontato sin nei minimi dettagli ogni più scabroso retroscena della vita privata di una coppia che è stata, per tantissimo tempo, forse quella più amata del jetset italiano. Ma c’è qualcosa che nessuno ha potuto scalfire, nemmeno le pagine dei rotocalchi e le “paparazzate” più indiscrete. Stiamo parlando dell’amore che è sbocciato dalle ceneri di un matrimonio che ormai aveva dato tutto ciò che poteva. Se Ilary Blasi ha ritrovato la serenità accanto a Bastian Muller, imprenditore tedesco con cui è convolata a nozze il 13 settembre 2026, per Francesco Totti il cuore è tornato a palpitare nelle mani di Noemi Bocchi.

L’ex capitano della Roma l’ha conosciuta ormai 5 anni fa, perdendo la testa: tra i due è nata una splendida storia d’amore, che ha infiammato il gossip in diverse occasioni. Tanto che, già da diverso tempo, si parla di matrimonio. Non è la prima volta che, almeno in base alle indiscrezioni, la coppia dovrebbe essere in procinto di convolare a nozze. Adesso però ci siamo davvero, sebbene la conferma non sia ancora arrivata. Totti e Noemi si stanno preparando per il loro grande giorno, a pochissima distanza dal fatidico “sì” pronunciato da Ilary Blasi? Le voci sembrano esserne certe.

La data e la location del matrimonio di Totti e Noemi Bocchi

Andiamo con ordine: in questi 5 anni di amore, più volte si è parlato di nozze per Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due, da quando sono usciti allo scoperto, non hanno mai fatto segreto di essere profondamente innamorati. La convivenza, il recente trasloco e i loro teneri sguardi in pubblico parlano di una coppia ormai molto solida, che attende soltanto un riconoscimento ufficiale. Dunque, a quando il matrimonio? Iniziamo con il dire che non ci sono conferme, né indizi concreti che possano rivelarci la data. Ma le indiscrezioni non si fermano, e il “Quotidiano Nazionale”, in un articolo firmato da Gabriele Parpiglia, è convinto che la cerimonia si terrà tra qualche mese.

Ancor più nel dettaglio, le nozze di Francesco Totti e Noemi Bocchi dovrebbero svolgersi nella primavera 2027, e già si parla di una grande festa alla quale interverranno tantissimi ospiti, tra amici e parenti della coppia. Sulla location, inoltre, non sembrano esserci dubbi: sarà ancora una volta la città di Roma a fare da sfondo al coronamento di una storia d’amore. Per Totti, la capitale rappresenta tantissimo. È il luogo in cui è nato e cresciuto, quello in cui ha mosso i primi passi nel mondo del calcio e che lo ha visto diventare un grandissimo campione. Ma è anche il luogo in cui ha celebrato le sue prime nozze con Ilary Blasi, un vero e proprio evento seguito in tv da milioni di persone. Non potrà dunque allontanarsene proprio ora, nel momento in cui festeggerà il suo amore con Noemi.