Francesco Totti cambia casa a Roma: dove abiterà con Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero deciso di cambiare casa a Roma, lasciando l'attuale attico di Vigna Clara: dove andrà ad abitare la coppia

Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbero in procinto di cambiare casa a Roma. Non sono passati inosservati i preparativi per il trasloco con cui la coppia è alle prese nell’attuale abitazione, che si trova nella zona Nord della Capitale, nel cuore di Vigna Clara tra Corso Francia e via della Camilluccia. Immediato è partito il tam-tam per scoprire dove andranno a vivere l’ex calciatore e la compagna. E c’è già una possibile risposta.

L’addio di Totti e Noemi Bocchi alla casa extra lusso a Vigna Clara

Francesco Totti, storico capitano dell’As Roma, è nato e cresciuto a Porta Metronia, in zona San Giovanni. Assieme all’ex moglie Ilary Blasi si è poi trasferito tra l’Eur e il Torrino, vicino al centro d’allenamento della squadra giallorossa a Trigoria. Al termine della relazione con la conduttrice televisiva, il campione ha optato per un cambio radicale, stabilendosi a Roma Nord con la sua nuova compagna Noemi Bocchi.

La loro scelta è ricaduta sul quartiere di Vigna Clara e, in particolare, su un attico moderno e panoramico (le ampie vetrate e la terrazza offrono una vista unica su Roma, che spazia dai Castelli Romani alla cupola della Basilica di San Pietro), con una superficie di oltre 270 mq, all’interno di un elegante comprensorio residenziale dotato anche di piscina, campo da tennis e aree verdi. Tra le particolarità dell’appartamento, l’attenzione dei più si è concentrata sulla vasca da bagno a vista nella camera padronale.

Nonostante le dotazioni di lusso e la vista mozzafiato dell’attico scelto, già in passato si erano rincorse le voci su un possibile addio di Francesco Totti e Noemi Bocchi alla casa di Vigna Clara. Stavolta, i preparativi per il trasloco sembrano confermare le nuove indiscrezioni.

Dove andranno a vivere Francesco Totti e Noemi Bocchi a Roma

In tanti si sono domandati dove andranno a vivere Francesco Totti e Noemi Bocchi una volta detto definitivamente addio all’attico di Vigna Clara.

La risposta al quesito è arrivata dal Corriere dello Sport, che ha rivelato che la coppia avrebbe deciso di rimanere a Roma Nord e di trasferirsi in una zona poco distante dall’attuale “nido d’amore”: la nuova casa, infatti, si troverebbe all’interno di un complesso esclusivo in zona Farnesina, a pochi passi da quello Stadio Olimpico che, per anni, è stato teatro delle gloriose gesta in campo del campione di calcio, indimenticato numero 10 e capitano dell’As Roma.

Allo stato attuale, né Francesco Totti né Noemi Bocchi hanno confermato ufficialmente la nuova abitazione.

Quale che sia effettivamente la zona scelta, una cosa è certa: per l’ex calciatore non è ancora tempo di poter camminare tranquillo in strada a Roma. Ospite di Che Tempo Che Fa, il programma condotto sul Nove da Fabio Fazio, a maggio Francesco Totti aveva raccontato: “Io che cammino tranquillo in città? Ancora impossibile. Speravo che una volta smesso fosse possibile… e invece niente”. Nella stessa intervista il campione aveva anche rivelato di aiutare in casa: “Giro il mondo, ma aiuto anche a casa. Vado a fare la spesa e metto a posto la roba quando torno”.