Frana a Niscemi, quali sono le altre zone a rischio in Italia
di
I fatti di cronaca di Niscemi, comune della Sicilia con almeno 1.500 persone evacuate a causa di una frana, ha riportato in auge il tema legato al rischio idrogeologico nel nostro Paese. Su tutto il territorio nazionale ben 1,28 milioni di abitanti sono a rischio frane, e 6,8 milioni a rischio alluvioni. Secondo i dati dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il 19,2% del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni. Per quanto riguarda le costa, 934 chilometri di litorali sono in erosione e corrispondono al 27% delle spiagge totali. Spostandosi in montagna, la situazione non migliora di certo, con 9.283 km2 di territorio montano potenzialmente interessato da valanghe.
