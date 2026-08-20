Graziella e Teresa sono due fornaie di Altamura diventate star sui social che, tra pane, focacce e orecchiette, hanno conquistato vip e turisti

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Graziella e Teresa sono due fornaie di Altamura diventate famose sui social anche oltre i confini italiani. Un grembiule, le mani nella farina, ricette tramandate da generazioni e una buona dose di ironia: questi sono gli ingredienti principali dei loro video. A quasi novant’anni, le due amiche d’infanzia sono diventate protagoniste di contenuti capaci di ottenere milioni di visualizzazioni sui social e attirare visitatori da ogni parte del mondo.

Le fornaie di Altamura diventate star dei social: chi sono Graziella e Teresa

Si chiamano Graziella Incampo e Teresa Calia, hanno 88 anni e sono amiche fin dall’infanzia. Vivono ad Altamura, in provincia di Bari, città conosciuta soprattutto per una delle eccellenze gastronomiche più celebri della Puglia, come le lenticchie IGP e il Pane di Altamura DOP. È proprio attorno al pane e alla cucina tradizionale che si sviluppa il successo di Graziella e Teresa. Le due donne sono diventate i volti dell’Antico Forno Santa Caterina, storica attività nel centro di Altamura le cui origini risalgono agli inizi del 1300.

Dopo un periodo di chiusura, il forno è stato recuperato e riaperto nel 2023 da un gruppo di giovani del territorio. Tra loro c’è Giacomo Barattini, pronipote di Graziella, che ha avuto l’idea di coinvolgere le due donne nella comunicazione sui social. Come racconta TgCom 24, quello che inizialmente era quasi un gioco si è trasformato rapidamente in uno dei punti di forza del forno. Nei video condivisi su Instagram e TikTok Graziella e Teresa non si limitano a preparare ricette, ma impastano, scherzano, cantano e ballano.

Da una parte ci sono gesti antichi, imparati in famiglia e ripetuti per decenni, dall’altra il linguaggio semplice e ironico dei social. Il risultato si è tradotto in milioni di visualizzazioni, che hanno trasformato le due donne in piccole celebrità internazionali. La loro storia è arrivata, infatti, non solo ai media italiani ma anche a quelli stranieri. Anche la CNN, ad esempio, a fine del 2025 ha dedicato un reportage alle due amiche e al fenomeno nato intorno al forno di Altamura.

Dal pane alle orecchiette: cosa preparano le fornaie di Altamura

Naturalmente dietro la popolarità di Graziella e Teresa non ci sono soltanto i video divertenti. Il vero protagonista rimane il cibo della tradizione pugliese, a cominciare dal Pane di Altamura. L’Antico Forno Santa Caterina continua a utilizzare il forno a legna e propone, accanto al pane DOP, focacce, taralli, biscotti, pasta e altre specialità. Tra i prodotti del forno compaiono anche i biscotti dedicati proprio a Nonna Graziella. Un ruolo particolare è occupato dalla focaccia che è diventata anche una delle protagoniste dei contenuti social.

È proprio mentre preparano pane e focacce che le due donne danno vita a molti dei video che hanno contribuito alla loro notorietà internazionale. Poi ci sono le orecchiette, uno dei simboli della cucina pugliese. Graziella e Teresa continuano a prepararle a mano, ripetendo un procedimento imparato molti anni fa. Il successo online ha, quindi, prodotto conseguenze molto concrete. I turisti non guardano soltanto i video da casa, ma arrivano ad Altamura per provare direttamente ciò che hanno visto sui social.

‘TgCom 24’ ha raccolto, per esempio, le testimonianze di viaggiatori arrivati da diverse parti sia d’Italia sia del mondo. E tra i visitatori arrivano ormai anche personaggi famosi. Nell’agosto 2026 a fermarsi all’Antico Forno Santa Caterina è stato Jovanotti, impegnato nel suo JovaGiro, il viaggio in bicicletta che collega le date del Jova Summer Party percorrendo strade secondarie e ciclovie italiane. Ad Altamura il cantante ha incontrato Graziella e Teresa, assaggiato una bruschetta preparata nel forno, provato il celebre pane locale e anche intonato qualche canzone.