di
Chi sono i top 100 under 30 italiani scelti da Forbes per il 2026
Nuovo appuntamento con la lista dei migliori talenti italiani under 30 selezionati da Forbes in dieci diverse categorie: Art and Culture, Entertainment, Finance, Manufactury and Industry, Media and Marketing, Retail and e-commerce, Science and Healthcare, Social Impact, Sports and Gaming e Technology.
POTREBBE INTERESSARTI
-
In Sicilia 30 mila euro per ogni lavoratore che si trasferisce
-
Dove vive Fabio Fazio, la mega villa in Liguria e le altre case
-
Dove vive Antonella Elia, una vita tra Roma e Milano
-
Allarme pesce con le "lamette" nel Mar Adriatico: "Non toccatelo"
-
Dove vive Teo Mammucari, la villa e il retroscena su Mara Venier
-
Cosa mettono gli italiani nelle cassette di sicurezza
-
Vasco Rossi e la maxi festa per 500mila fan: una città si candida
-
Allarme processionaria per cani e umani: come proteggersi
-
Novak Djokovic, la straordinaria dichiarazione d'amore all'Italia