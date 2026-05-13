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Chi sono i top 100 under 30 italiani scelti da Forbes per il 2026

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Nuovo appuntamento con la lista dei migliori talenti italiani under 30 selezionati da Forbes in dieci diverse categorie: Art and Culture, Entertainment, Finance, Manufactury and Industry, Media and Marketing, Retail and e-commerce, Science and Healthcare, Social Impact, Sports and Gaming e Technology.

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