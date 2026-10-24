Food & Wine Italia Awards 2026: tutti i premi speciali
I premi assegnati in occasione dei Food&Wine Italia Awards 2026: il top dell'enogastronomia italiana con uno sguardo privilegiato sui talenti under 35
Nella splendida cornice della Sala Bernini di Palazzo Ripetta a Roma, è andata in scena la settima edizione dei Food&Wine Italia Awards 2026, i prestigiosi riconoscimenti che raccontano le personalità e i progetti capaci di definire il presente e il futuro dell’enogastronomia italiana, con uno sguardo privilegiato sui talenti under 35.
Food&Wine Italia Awards 2026: i premi
La cerimonia di premiazione è stata condotta dal Direttore responsabile di Food&Wine Italia, Federico De Cesare Viola, il quale ha ricordato il percorso dell’iniziativa lanciata nel 2018: “La sfida, ogni anno, è continuare a scoprire e valorizzare nuovi talenti, storie e progetti che meritano attenzione – le parole di Federico De Cesare Viola riportate da ‘Reporter Gourmet’ – è questo il senso del nostro lavoro di scouting, che portiamo avanti con curiosità, rigore e piena indipendenza editoriale”.
Come detto l’iniziativa rivolge uno sguardo attento ai talenti under 35: il premio Best Maitre Sommelier Under 35 è andato a Stefano Zandarin di Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona, ristorante da Tre Stelle Michelin dello chef Giancarlo Perbellini. Chiara De Iulis Pepe ha ricevuto il premio Best Winemaker Under 35, mentre Giulia Mizzoni di Piazza Duomo, ad Alba, è stata eletta Best Pastry Chef Under 35.
Premio Best Bartender Under 35 a Stefano Giummarra del Morgana Lounge Bar di Taormina, località inserita tra le migliori mete per chi cerca uno stile di vita sano: una è in Italia. Sul fronte della pizza, sono stati premiati Giammarco Ambrifi e Antonio Visentin della Pizzeria della Passeggiata di Priverno, in provincia di Latina, insigniti con il Best Pizza Chef Under 35.
Il titolo di Best Chef Under 35 è andato a Mattia Pecis, alla guida della cucina del Ristorante Cracco Portofino. Anthony Genovese, Chef e patron del ristornate Il Pagliaccio di Roma (Due Stelle Michelin) è stato eletto Maestro di Cucina 2026, un riconoscimento importante che premia più di venti anni di ricerca, sperimentazione e libertà di pensiero e la straordinaria capacità di formare molti dei protagonisti della ristorazione contemporanea.
“È un premio conquistato ogni giorno con passione, amore, sacrificio e anche dolore – ha dichiarato Anthony Genovese dal palco della Sala Bernini di Palazzo Ripetta a Roma – per me si impara soprattutto cucinando. Attraverso il rispetto per il prodotto, per il cliente, per il nostro lavoro”. Foreverland Food, nel corso della cerimonia della nuova edizione dei Food&Wine Italia Awards, ha ricevuto il premio Innovazione nel Cibo, mentre per la Responsabilità Sociale nel Cibo è stata premiata Panace Social Farm; a Pasqua, infine, il Premio Innovazione Vino.
Tutti i premi speciali Food&Wine Italia Awards 2026
Best Maitre e Sommelier Under 35
- Stefano Zandarin di Casa Perbellini 12 Apostoli – Verona
Best Winemaker Under 35
- Chiara De Iulis Pepe
Best Pastry Chef Under 35
- Giulia Mizzoni di Piazza Duomo – Alba (Cuneo)
Best Bartender Under 35
- Stefano Giummarra del Morgana Lounge Bar – Taormina (Messina)
Best Pizza Chef Under 35
- Giammarco Ambrifi e Antonio Visentin della Pizzeria della Passeggiata – Priverno (Latina)
Best Chef Under 35
- Mattia Peci di Ristorante Cracco – Portofino (Genova)
Maestro di Cucina 2026
- Anthony Genovese del ristorante Il Pagliaccio – Roma
Premio Innovazione nel Cibo
- Foreverland Food
Responsabilità Sociale nel Cibo
- Panacea Social Farm
Premio Innovazione Vino
- Pasqua.
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