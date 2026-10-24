I premi assegnati in occasione dei Food&Wine Italia Awards 2026: il top dell'enogastronomia italiana con uno sguardo privilegiato sui talenti under 35

Nella splendida cornice della Sala Bernini di Palazzo Ripetta a Roma, è andata in scena la settima edizione dei Food&Wine Italia Awards 2026, i prestigiosi riconoscimenti che raccontano le personalità e i progetti capaci di definire il presente e il futuro dell’enogastronomia italiana, con uno sguardo privilegiato sui talenti under 35.

Food&Wine Italia Awards 2026: i premi

La cerimonia di premiazione è stata condotta dal Direttore responsabile di Food&Wine Italia, Federico De Cesare Viola, il quale ha ricordato il percorso dell’iniziativa lanciata nel 2018: “La sfida, ogni anno, è continuare a scoprire e valorizzare nuovi talenti, storie e progetti che meritano attenzione – le parole di Federico De Cesare Viola riportate da ‘Reporter Gourmet’ – è questo il senso del nostro lavoro di scouting, che portiamo avanti con curiosità, rigore e piena indipendenza editoriale”.

Come detto l’iniziativa rivolge uno sguardo attento ai talenti under 35: il premio Best Maitre Sommelier Under 35 è andato a Stefano Zandarin di Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona, ristorante da Tre Stelle Michelin dello chef Giancarlo Perbellini. Chiara De Iulis Pepe ha ricevuto il premio Best Winemaker Under 35, mentre Giulia Mizzoni di Piazza Duomo, ad Alba, è stata eletta Best Pastry Chef Under 35.

Premio Best Bartender Under 35 a Stefano Giummarra del Morgana Lounge Bar di Taormina, località inserita tra le migliori mete per chi cerca uno stile di vita sano: una è in Italia. Sul fronte della pizza, sono stati premiati Giammarco Ambrifi e Antonio Visentin della Pizzeria della Passeggiata di Priverno, in provincia di Latina, insigniti con il Best Pizza Chef Under 35.

Il titolo di Best Chef Under 35 è andato a Mattia Pecis, alla guida della cucina del Ristorante Cracco Portofino. Anthony Genovese, Chef e patron del ristornate Il Pagliaccio di Roma (Due Stelle Michelin) è stato eletto Maestro di Cucina 2026, un riconoscimento importante che premia più di venti anni di ricerca, sperimentazione e libertà di pensiero e la straordinaria capacità di formare molti dei protagonisti della ristorazione contemporanea.

“È un premio conquistato ogni giorno con passione, amore, sacrificio e anche dolore – ha dichiarato Anthony Genovese dal palco della Sala Bernini di Palazzo Ripetta a Roma – per me si impara soprattutto cucinando. Attraverso il rispetto per il prodotto, per il cliente, per il nostro lavoro”. Foreverland Food, nel corso della cerimonia della nuova edizione dei Food&Wine Italia Awards, ha ricevuto il premio Innovazione nel Cibo, mentre per la Responsabilità Sociale nel Cibo è stata premiata Panace Social Farm; a Pasqua, infine, il Premio Innovazione Vino.

Tutti i premi speciali Food&Wine Italia Awards 2026

Best Maitre e Sommelier Under 35

Stefano Zandarin di Casa Perbellini 12 Apostoli – Verona

Best Winemaker Under 35

Chiara De Iulis Pepe

Best Pastry Chef Under 35

Giulia Mizzoni di Piazza Duomo – Alba (Cuneo)

Best Bartender Under 35

Stefano Giummarra del Morgana Lounge Bar – Taormina (Messina)

Best Pizza Chef Under 35

Giammarco Ambrifi e Antonio Visentin della Pizzeria della Passeggiata – Priverno (Latina)

Best Chef Under 35

Mattia Peci di Ristorante Cracco – Portofino (Genova)

Maestro di Cucina 2026

Anthony Genovese del ristorante Il Pagliaccio – Roma

Premio Innovazione nel Cibo

Foreverland Food

Responsabilità Sociale nel Cibo

Panacea Social Farm

Premio Innovazione Vino