Fontana di Trevi a pagamento a Roma: quanto costerà il biglietto

La Fontana di Trevi a Roma diventa a pagamento: quanto costa il biglietto per accedere all'area di una delle attrazioni più famose della Capitale

La notizia era nell’aria ormai da diverse settimane e adesso diventa realtà: per visitare la Fontana di Trevi a Roma bisognerà pagare un ticket. L’accesso a pagamento vale per i turisti, mentre resta gratuito per i cittadini romani.

Fontana di Trevi a pagamento: quanto costa il biglietto

Come riferito dal ‘Corriere della Sera’, la decisione di consentire l’accesso alla Fontana di Trevi attraverso un biglietto a pagamento, del costo di 2 euro, dovrebbe portare circa 20 milioni di euro nelle casse comunali.

Già da quasi un anno il deflusso dei visitatori era stato contingentato, con un tetto massimo di 400 persone che possono sostare nell’area di fronte alla mitica fontana di Roma. A partire dal mese di gennaio del 2026, verranno organizzate due corsie diverse: una destinata ai romani che potranno accedere in maniera gratuita, l’altra per i turisti che dovranno pagare il biglietto.

Oltre che in contanti, chi vorrà visitare la Fontana di Trevi avrà anche la possibilità di pagare con carta di credito. La decisione di contingentare l’accesso, voluta dall’Assessore al Turismo e grandi eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, è stata condivisa da tutta l’amministrazione comunale: l’obiettivo è quello di salvaguardare la fontana più grande della Città Eterna.

L’importanza della Fontana di Trevi, a livello turistico, è testimoniata dai dati registrati nel 2025: ha totalizzato oltre 5 milioni e 300.000 visitatori nei primi sei mesi dell’anno, più di quanto successo al Pantheon in tutto il 2024 (poco più di 4 milioni di visitatori).

Le risorse derivanti dal pagamento del ticket dovrebbero essere destinate al miglioramento dell’offerta e ai servizi turistici, come succede già per i proventi ricavati dal contributo di soggiorno, usati per interventi di vara natura, come la valorizzazione ambientale alla manutenzione stradale, la modernizzazione della rete di trasporto pubblico e la riqualificazione e al restauro delle fontane storiche.

I pareri favorevoli delle istituzioni

La proposta di regolare l’accesso all’area della Fontana di Trevi attraverso un biglietto a pagamento era stata rilanciata in più occasioni, raccogliendo consensi trasversali. Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, per esempio, l’aveva definita “un’ipotesi molto concreta”, anche e soprattutto per arginare l’assalto dei visitatori e renderlo più facile da gestire.

A manifestare parere favorevole nei confronti dell’iniziativa era stata anche Daniela Santanchè: il Ministro del Turismo, più di un anno fa, aveva promosso tale misura per “mettere a reddito le nostre ricchezze” e contemporaneamente regolare i flussi turistici con un meccanismo di prenotazione, in modo tale da limitare il sovraffollamento ed evitare il rischio di “disneylandizzazione” di Roma.

Monumento che da sempre attira milioni di visitatori, la Fontana di Trevi nel 2025 è stata inserita nella classifica dei posti più recensiti su Google Maps, dove si è piazzata al secondo posto mondiale dietro alla Sacra Moschea della Mecca, mettendosi davanti altre attrazioni romane come il Colosseo, il Pantheon e Piazza Navona, e mete italiane come Piazza San Marco e il Ponte di Rialto a Venezia.

Sempre quest’anno la Fontana di Trevi è stata inserita al secondo posto della graduatoria dedicata alle mete culturali più visitate d’Italia, davanti, tra le altre, alla scalinata di Trinità dei Monti, il Foro Romano e la Torre di Pisa.