Fontana di Trevi ora a pagamento, come funziona e quanto costa

Da lunedì 2 febbraio 2026, la Fontana di Trevi diventa a pagamento: ecco quanto costa il biglietto (per turisti e residenti) e come funziona

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Icona del cinema italiano e simbolo della città di Roma, nonché monumento di grandissimo valore storico e artistico: la Fontana di Trevi è da sempre una delle attrazioni principali della capitale, con migliaia di turisti che ogni giorno si affacciano sull’omonima piazza per ammirare lo scorrere dell’acqua tra le rocce o per lanciarvi scaramanticamente una monetina. Ma il 2026 inizia con un’amara sorpresa per i visitatori. Lo spettacolo diventa ora a pagamento, su iniziativa del sindaco Roberto Gualtieri: ecco quanto costa il biglietto e come funziona.

Quanto costa il biglietto per vedere la Fontana di Trevi

Da lunedì 2 febbraio 2026, l’accesso alla Fontana di Trevi diventa a pagamento: per poterla ammirare bisogna acquistare l’apposito biglietto e mettersi in fila, nel bel mezzo della piazza, in attesa del proprio turno. L’iniziativa, volta sia a tutelare uno dei monumenti simbolo di Roma che a contrastare l’overtourism, arriva dopo un anno di attento monitoraggio dell’afflusso di visitatori: nel periodo compreso tra dicembre 2024 e dicembre 2025 sono state raggiunte oltre 10 milioni di presenze (circa 30mila accessi al giorno, con punte di 70mila). Il sindaco Roberto Gualtieri ha dunque dato il via a questa nuova modalità di fruizione della Fontana di Trevi.

Il biglietto ha un costo di 2 euro per i turisti e i non residenti: secondo le prime stime, il comune potrebbe così incassare da un minimo di 6,5 milioni di euro ad un massimo di 20 milioni di euro ogni anno. Soldi che andrebbero destinati, in gran parte, proprio alla conservazione e alla manutenzione della fontana. L’accesso resta invece gratuito per i residenti (dovranno mostrare la carta d’identità ai controlli), per le persone con disabilità e il loro accompagnatore, per i minori di 6 anni e per le guide turistiche. Una volta muniti di biglietto, i turisti possono accedere alla Fontana di Trevi nei seguenti orari:

il lunedì e il venerdì dalle ore 11:30 alle ore 22:00;

tutti gli altri giorni dalle ore 9:00 alle ore 22:00.

Dopo la chiusura giornaliera, fissata sempre alle ore 22:00 (salvo eventi eccezionali), i turisti possono accedere gratuitamente alla Fontana di Trevi. Resta comunque necessario rispettare le installazioni, attualmente in fase di realizzazione, per contenere le code. Ai nastri e alle transenne provvisoriamente sistemati per arginare i primi visitatori, nel corso del mese di febbraio si sostituiranno recinzioni metalliche progettate – sotto l’egida della Sovrintendenza Capitolina e la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma – per armonizzare al meglio con le geometrie e i materiali della fontana.

Dove e come acquistare il ticket per la Fontana di Trevi

La capillare organizzazione che riguarda la gestione dei flussi turistici presso la Fontana di Trevi prevede un’altrettanto minuziosa pianificazione nella distribuzione dei biglietti. Stando a quanto riporta il comune di Roma, attualmente il ticket può essere acquistato tramite tre canali:

online, sul sito www.fontanaditrevi.roma.it;

presso i Musei Civici, i Tourist Info Point e i punti vendita convenzionati (sia in contanti che con carta);

presso la Fontana di Trevi (solo con carta).

Il biglietto non ha alcuna data, quindi può essere utilizzato in qualsiasi momento. Chi ne è in possesso può non solamente visitare la Fontana di Trevi, ma anche gettare una monetina tra le sue acque, come gesto scaramantico divenuto ormai un vero e proprio “obbligo” per i turisti. Lo si può fare, però, solamente da un punto che si affaccia sulla fontana, il quale è stato allestito appositamente per questo scopo.