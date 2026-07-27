Fontana di Trevi gratis dopo le 22: la novità a Roma

La Fontana di Trevi, che da febbraio è richiede un biglietto d'ingresso per accedere alla vasca, sarà gratuita nelle serate estive dopo le 22:00

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Ammirare la Fontana di Trevi senza pagare è ancora possibile, ma bisogna scegliere l’orario giusto. Con l’introduzione del nuovo ticket per avvicinarsi al bordo della vasca, uno dei luoghi più fotografati di Roma ha cambiato modalità di accesso. Nelle giornate di agosto, però, la sera ci sarà una possibilità diversa. Dopo la chiusura della biglietteria, infatti, il monumento torna visibile gratuitamente a tutti.

Fontana di Trevi gratis dopo le 22

La Fontana di Trevi potrà essere visitata gratuitamente dopo le ore 22, quando termina la fascia di accesso a pagamento al perimetro interno del monumento. La possibilità riguarda l’area più vicina al monumento, quella che consente di scendere nel catino e raggiungere il bordo della vasca per osservare da vicino le sculture, scattare fotografie e compiere il tradizionale lancio della monetina.

Durante il giorno, invece, questa zona è regolata da un sistema di ingresso contingentato. A condividere la notizia è il sito di ‘Rai News’ che spiega come a causa del caldo torrido di questi giorni il Comune di Roma abbia deciso di concedere l’ingresso gratis la sera. La visita serale offre anche un’esperienza diversa rispetto a quella diurna. L’illuminazione mette in risalto la scenografia barocca progettata da Nicola Salvi e completata da Giuseppe Pannini, facendo emergere i contrasti.

Arrivare dopo le 22 potrebbe permettere di evitare almeno in parte il caldo delle ore centrali e le file che si formano durante il giorno. Questo, però, non significa che la piazza sarà necessariamente vuota.

Da quando la Fontana di Trevi è a pagamento e quanto costa il biglietto

Il nuovo sistema di ingresso alla Fontana di Trevi è entrato in vigore il 2 febbraio 2026. Da quella data, turisti e non residenti devono acquistare un biglietto da 2 euro per accedere al perimetro interno della Fontana di Trevi durante gli orari stabiliti. La tariffa si applica anche nella prima domenica del mese, normalmente associata agli ingressi gratuiti in numerosi musei e siti culturali italiani.

La decisione del Comune di Roma è arrivata dopo circa un anno di monitoraggio dei flussi. Tra dicembre 2024 e dicembre 2025 il monumento ha superato i 10 milioni di visitatori, con una media di circa 30 mila accessi quotidiani e picchi che hanno raggiunto le 70 mila persone. Numeri che rendevano sempre più difficile garantire sicurezza, tutela del patrimonio e una visita ordinata. Per questo è stato deciso di istituire un ticket.

I proventi vengono destinati alla manutenzione del patrimonio e contribuiscono anche al sistema di gratuità dei Musei Civici per i residenti. I visitatori possono acquistare il ticket online sul portale dedicato alla Fontana di Trevi, nei Musei Civici, nei Tourist Info Point, nei punti vendita convenzionati oppure direttamente all’ingresso, dove è accettato soltanto il pagamento elettronico. Per i residenti l’accesso resta gratuito.

Colosseo, Pantheon e altri monumenti aperti la sera nell’estate 2026

La Fontana di Trevi non è l’unico grande monumento visitabile nelle ore serali. Dal 1° agosto 2026 prende infatti il via una sperimentazione promossa dal Ministero della Cultura, dal Ministero del Turismo e dal Comune di Milano per prolungare gli orari di alcuni siti di Roma e Milano durante tutto il mese.

A Roma, il Colosseo sarà visitabile la sera, nelle serate di venerdì e di sabato, dalle 19.45 alle 23.30. Il Pantheon sarà, invece, accessibile dalle 19:00 alle 23:00 tutti i giorni, con l’esclusione del giovedì. Anche a Milano l’orario di apertura dei musei del Castello Sforzesco verrà esteso fino alle 19.30.