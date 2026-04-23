Flavio Briatore, forte del successo di Crazy Pizza, ha deciso di aprire un'altra sede della sua famosa catena in Puglia, in località Savelletri

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L’imprenditore Flavio Briatore torna al centro dell’attenzione con la nuova apertura della catena di successo Crazy Pizza, un concept che ha fatto discutere ma si è rivelato estremamente amato. Atmosfera da locale glamour, intrattenimento con DJ set e ingredienti premium sono gli elementi distintivi di questo format che ha saputo conquistare diverse città sia in Italia sia all’estero. Nonostante le polemiche iniziali, soprattutto sui prezzi considerati elevati, il successo di Crazy Pizza sembra inarrestabile tanto che a breve aprirà una nuova location.

Nuovo Crazy Pizza in Puglia: Briatore riparte da Savelletri

La nuova apertura di Crazy Pizza in Puglia è prevista a Savelletri, borgo marinaro del comune di Fasano, in provincia di Brindisi. Si tratta di una delle zone più esclusive della Puglia. La notizia è stata riportata dal ‘Quotidiano di Puglia’ che ha spiegato come Briatore sia tornato a investire nella regione per il suo business. Quest’area del brindisino, infatti, è un territorio che negli ultimi anni ha visto crescere in modo significativo il turismo di fascia alta. Grazie soprattutto alla presenza di strutture iconiche, come Borgo Egnazia dove è stato organizzato anche il G7 nel 2024, la zona è ora una delle più popolari.

La scelta della location, quindi, non è casuale dato che Savelletri è molto esclusiva ed è frequentata da celebrità, politici e imprenditori. Tutte le caratteristiche ideali per il target a cui si rivolge Briatore. Questo nuovo progetto arriva dopo il tentativo fallito qualche anno fa da parte di Briatore di aprire una sede del Twiga a Otranto. Il locale, simbolo della nightlife esclusiva, non ha mai visto la luce in Puglia a causa di vicende giudiziarie che hanno bloccato l’iniziativa per anni.

Nel 2024, a seguito delle assoluzioni legate a quella vicenda, Briatore ha pubblicato uno sfogo sui social esprimendo tutto il proprio disappunto per il progetto mai realizzato. L’imprenditore ha anche sottolineato come la situazione abbia rappresentato un freno ai suoi investimenti nel territorio. Ora questo progetto non è più nei suoi programmi dato che Briatore ha venduto il Twiga a Leonardo Del Vecchio, ma il suo ritorno in Puglia può avvenire con Crazy Pizza.

Il successo di Crazy Pizza e le ultime aperture

Il marchio Crazy Pizza è oggi uno dei progetti più riconoscibili legati a Flavio Briatore. Nel giro di pochi anni ha conquistato alcune delle destinazioni più prestigiose al mondo, da Monte Carlo a Londra, passando per St. Moritz e New York. Inoltre sono presenti locali anche a Doha (Qatar), Kuwait City, Riyadh e Al Khobar (Arabia Saudita). In Italia, il brand ha cominciato con le location di Roma e di Milano e poi ha continuato la sua espansione con aperture mirate in città strategiche e località ad alta visibilità.

Un passaggio importante è stato quello del Sud Italia, con l’inaugurazione nel 2023 della sede di Catania, che è stata la prima in licenza. Parallelamente, nel 2025 è stato inaugurato un nuovo locale a Torino, in una posizione centrale a pochi passi da Piazza Castello e dal Teatro Regio di Torino. Oltre a Roma, Milano, Catania e Torino, le pizzerie Crazy Pizza sono presenti anche a Forte dei Marmi, Porto Cervo, Varazze e Napoli, dove il locale aperto nel 2024 ha registrato sin da subito il tutto esaurito.