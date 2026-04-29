La splendida residenza quattrocentesca, situata a due passi da Ponte Vecchio, possiede una torre da cui Galileo compì i suoi studi al telescopio

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Non è soltanto una lussuosa dimora arredata con classe e circondata da un meraviglioso giardino, seppur nel cuore della città: è qui che Galileo Galilei, in uno dei suoi periodi fiorentini, trascorse intere notti ad osservare il cielo con il telescopio, compiendo importanti studi che diedero nuovo impulso all’astronomia. Oggi, questa incantevole villa ricca di storia è in vendita – ad un prezzo a dir poco stratosferico. Scopriamo qualcosa in più.

Dove si trova la casa di Galileo Galilei a Firenze

Storicamente divenuto uno dei personaggi chiave della rivoluzione astronomica e, con un respiro più ampio, della rivoluzione scientifica in generale, Galileo Galilei visse per lunghi periodi a Firenze. Ed è qui che sorge una splendida villa, la quale ospitò il grande scienziato e i suoi importanti studi relativi alla volta celeste. Si tratta di un’antica dimora quattrocentesca, situata in Costa San Giorgio – una delle principali strade collinari di Firenze, che si dipana dal centro storico sino alle porte della città, in zona Oltrarno. La casa si trova a circa 300 metri da Ponte Vecchio, simbolo del capoluogo toscano, e nei pressi si può ammirare anche il Giardino Bardini, con i suoi terrazzamenti da cui si gode di una vista meravigliosa.

L’abitazione, che si sviluppa su due piani, è collegata ad altri edifici appartenenti alla famiglia Galilei, come ricordano alcune targhe in onore del “papà” della scienza moderna. Proprio adiacente alla villa, svetta una torre da cui lo scienziato compì gran parte dei suoi studi sugli astri, osservando il cielo con il telescopio da esso stesso perfezionato. “Da questa casa Galileo Galilei speculando sul modo degli astri divinò quello della terra” – riporta incisa un’iscrizione che lega inevitabilmente la casa alla figura del grande astronomo. Oggi, la sua residenza è in vendita – a gestire l’immobile è l’agenzia immobiliare Lionard Luxury Real Estate.

Quanto costa la villa del ‘400 in cui visse Galileo

Una proprietà storica come quella in cui visse Galileo Galilei non può che avere un valore immenso: la residenza è attualmente sul mercato ad un prezzo di 12,5 milioni di euro, una cifra stratosferica. Ma sono i dettagli a fare la differenza. L’immobile vanta ben 642 metri quadri disposti su due livelli, con una grande zona living al primo piano e la master suite, dotata di due bagni privati, al secondo piano. Gli arredi sono lussuosi e, al tempo stesso, riescono a mantenere intatto il carattere storico della villa, senza dover rinunciare a confort e funzionalità.

Due splendidi terrazzi, pensati entrambi come punto di affaccio della torre galileiana, offrono una vista unica sulla città di Firenze: da qui, lo sguardo si spinge lungo il corso dell’Arno e sui simboli del centro storico, come il Duomo e piazza Santa Croce. All’esterno, la proprietà include un giardino di circa 350 metri quadri, che conferisce alla dimora un po’ di privacy pur nella sua posizione centrale. Gli spazi all’aria aperta sono stati rimodernati per accogliere fino a 120 ospiti, l’ambiente ideale per eventi privati. L’immobile è di proprietà di un imprenditore americano, che ha ora deciso di riavvicinarsi alla sua famiglia all’estero, dopo aver trascorso diversi anni a Firenze.