Il Parco Giardino Sigurtà riapre con Tulipanomania 2026, la fioritura di tulipani più grande d’Italia con 200 varietà di tulipani e iniziative speciali

Con l’arrivo della primavera torna uno degli appuntamenti botanici più attesi della stagione del Parco Giardino Sigurtà, che riapreal pubblico e inaugura un nuovo ciclo di visite tra paesaggi naturali e grandi fioriture.

Quando riapre il Parco Giardino Sigurtà

Il Parco Giardino Sigurtà riapre sabato 7 marzo 2026 dopo la tradizionale pausa invernale. Situato a Valeggio sul Mincio, il grande giardino storico sa pochi chilometri da Verona, si estende su circa sessanta ettari e inaugura la nuova stagione con un calendario di attività dedicate alla natura, alla cultura e alla scoperta del paesaggio.

Nei primi giorni di apertura il parco mostra già i primi segnali della primavera. Tra i viali compaiono le tonalità gialle delle forsizie, le fioriture rosate dei prunus e i primi narcisi che anticipano il periodo più spettacolare dell’anno.

La stagione 2026 prevede diverse iniziative speciali dedicate al pubblico, a partire già da domenica 8 marzo quando, in occasione della Festa della Donna, il parco propone un ingresso agevolato di cinque euro, acquistabile esclusivamente online. L’iniziativa consente di visitare il giardino proprio nei primi giorni della fioritura primaverile, quando i prati iniziano a colorarsi e l’ambiente naturale si risveglia dopo l’inverno.

Il parco resterà aperto tutti i giorni fino al 15 novembre, offrendo diverse modalità di visita: il percorso può essere esplorato a piedi oppure in bicicletta, anche grazie ai servizi di noleggio disponibili all’interno dell’area. Sono presenti inoltre golf-cart elettrici con audioguida, un trenino panoramico e, in alcune giornate selezionate, uno shuttle elettrico che attraversa le principali zone del giardino.

All’interno del parco sono presenti anche cinque punti ristoro, aree dedicate al picnic e uno spazio shop per i visitatori. L’accesso agli animali domestici non è consentito, ad eccezione dei cani guida.

Cos’è Tulipanomania, la più grande fioritura di tulipani d’Italia

Il cuore della stagione primaverile del parco è rappresentato da Tulipanomania 2026, il festival che ogni anno celebra la fioritura dei tulipani e che nel tempo è diventato uno degli eventi floreali più riconosciuti a livello internazionale.

La manifestazione nasce da un lavoro di progettazione che inizia molti mesi prima della primavera, quando le varietà di tulipani vengono selezionate e piantate durante l’autunno, con un’attenta pianificazione delle combinazioni cromatiche e dei tempi di fioritura, lavoro che permette di ottenere un effetto scenografico progressivo che si sviluppa tra metà marzo e l’inizio di maggio.

Durante questo periodo oltre un milione di tulipani colorano i viali, i prati e le aree panoramiche del giardino, dato che le composizioni floreali sono studiate per creare percorsi visivi e scenografie naturali che cambiano nel corso delle settimane.

Tra le novità della stagione compare uno Show Garden ampliato, uno spazio espositivo dedicato alla varietà dei tulipani che ospita centinaia di cultivar differenti. Il percorso consente di osservare le diverse forme del fiore, dalle varietà più classiche a quelle dalle forme più particolari.

Accanto alle aiuole tradizionali tornano anche alcune installazioni diventate simbolo della manifestazione. Nei laghetti del parco sono presenti numerose aiuole galleggianti, soluzioni scenografiche che combinano paesaggio acquatico e fioriture stagionali.

Lungo i percorsi panoramici compaiono inoltre nuove panchine e balconate fiorite che permettono di osservare il paesaggio della Valle del Mincio.

Durante la visita il pubblico può incontrare anche pannelli informativi dedicati alla storia del tulipano, con contenuti raccontano il viaggio culturale di questo fiore, dalle origini orientali fino alla celebre “Tulipomania” che nel Seicento coinvolse i Paesi Bassi e che oggi ha ispirato il nome del festival.