Fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria: aperture speciali

Torino, aperture speciali per la fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria: per la prima volta sarà possibile ammirare lo spettacolo anche di sera

La Reggia di Venaria a Torino celebra la fioritura dei ciliegi: aperture speciali ai Giardini con un ricco programma di iniziative tra il 21 marzo e il 6 aprile 2026.

Reggia di Venaria, aperture speciali per la fioritura dei ciliegi

In occasione della scenografica fioritura dei ciliegi, i Giardini della Venaria Reale di Torino aprono al pubblico anche di lunedì, quello che di solito è il giorno di chiusura, e tutti i giorni dalle 19.00 alle 23.00.

Sono previste anche aperture serali straordinarie, così da offrire al pubblico uno spettacolo eccezionale e unico in Italia, con i cento alberi fioriti che saranno illuminati da altrettante luci, dando vita a uno scenario magico. Le aperture straordinarie serali rappresentano la grande novità del 2026, per l’iniziativa ‘Una sera sotto i ciliegi in fiore’ che promette di far vivere al pubblico un’esperienza inedita.

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 è in calendario un’iniziativa che impreziosisce l’intero programma: si chiama ‘Sakurasonic – Un matsuri contemporaneo’ e si propone come reinterpretazione contemporanea e non filologica del matsuri, la tradizionale festa popolare giapponese. Le tre artiste nipponiche Hatis Noit, Kiki Hitomi e Tsubasa Hori trasformeranno i Giardini della Venaria Reale di Torino in uno spazio performativo e immersivo, attraverso la voce, il suono, gli strumenti tradizionali e anche la musica elettronica.

L’evento ‘Sakurasonic – Un matsuri contemporaneo’ è frutto della collaborazione tra il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e il Mao, il Museo d’Arte Orientale di Torino, situato nello storico Palazzo Mazzonis e custode di una delle raccolte artistiche asiatiche più interessanti d’Italia.

Le iniziative per la fioritura dei ciliegi

Durante gli ultimi fine settimana di marzo (21-22 e 28-29) le attività alla Reggia di Venaria iniziano a partire dalla mattina, con Yoga Flow e Yoga bimbi. Tutti i sabati e le domeniche, accompagnati da una guida, grandi e piccoli potranno scoprire la bellezza dei Giardini in fiore e realizzeranno un kakemono di carta, un tradizionale pannello decorativo giapponese da appendere alla parete.

Per sabato 28 e domenica 29 la passeggiata tra i ciliegi sarà allietata dai momenti musicali a cura del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino; nei weekend, inoltre, gli artisti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino dipingeranno en plein air, ma anche i visitatori potranno cimentarsi con i cavalletti a disposizione nei Giardini.

Come detto quest’anno, per la prima volta, sarò possibile ammirare lo spettacolo dei ciliegi in fiore nei Giardini della Reggia anche di sera, attraverso un’esperienza immersiva e suggestiva, ispirata alla tradizione giapponese dello Yozakura, vale a dire la contemplazione notturna dei ciliegi in fiore, in modo tale da vivere la magia della fioritura in un’atmosfera inedita e sorprendente.

Il venerdì, il sabato, la domenica e nei festivi sarà aperto anche il Patio dei Giardini con il servizio di caffetteria e ristoro, mentre tutte le sere, presso la Cascina dei Medici del Vascello, sarà possibile degustare il tradizionale Sakè con cibo orientale e alcune varietà di liquori giapponesi.

Gli ingressi sono a numero chiuso, 3.000 per ogni sera, e disponibili solo con l’acquisto on line, scegliendo la data della visita. Sul sito ufficiale della Reggia di Venaria è stato comunicato che in caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno negli spazi all’interno della Reggia.