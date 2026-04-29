Teatro delle Vittorie, appello di Fiorello ai miliardari italiani

Il Teatro delle Vittorie a Roma è in vendita: Fiorello ha lanciato un appello ai miliardari italiani per salvare lo storico teatro capitolino

La Rai ha messo in vendita il Teatro delle Vittorie insieme ad altri edifici in tutta Italia: Fiorello ha lanciato un appello ai miliardari per salvare lo storico teatro romano.

Fiorello, appello ai miliardari italiani per salvare il Teatro delle Vittorie

Fiorello ha postato su Instagram un video in cui, insieme a Biggio, affigge due cartelli sull’ingresso del Teatro delle Vittorie in via di Col di lana a Roma. Nel video, lo showman ha lanciato il primo appello:

“È un crimine contro la storia dello spettacolo italiano. Questo teatro non di dovrebbe vendere, non si dovrebbe neanche pensare di venderlo, per quello che si è vissuto là dentro, per il grande varietà, i grandi Fantastico di Pippo Baudo, e poi Raffaella Carrà, Mina. Tutti i grandi dello spettacolo sono stati qua dentro”.

Successivamente Fiorello ha ribadito il concetto nel corso del programma ‘La Pennicanza’ in onda su Radio 2, chiamando in causa i miliardari italiani affinché venga salvato lo storico Teatro delle Vittorie: “Facciamo un appello ai miliardari italiani, 7 milioni cosa sono per voi? Lo comprate e lo ridate poi alla Rai, così non possono dire più che ci sono impermeabilizzazioni da fare o che è obsolescente”.

In precedenza era stato Renzo Arbore a chiamare in causa Fiorello: nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’, Arbore aveva definito “avvilente” la scelta di vendere il Teatro delle Vittorie, invitando Rosario a mobilitarsi. Fiorello non si è fatto certamente pregare e ha colto subito l’invito, facendo appello ai più ricchi d’Italia per salvare lo storico teatro.

Perché il Teatro delle Vittorie è in vendita

Nei giorni precedenti all’appello di Fiorello, la Rai aveva parlato attraverso un comunicato, spiegando che la messa in vendita del Teatro delle Vittorie rientra “negli obiettivi di un piano immobiliare che – unico nella storia Rai – guarda al futuro, non solo a Roma, con significativi interventi tecnologici volti alla completa modernizzazione e trasformazione in Digital Media Company”.

In modo particolare lo storico teatro tra i luoghi del cuore di Pippo Baudo, la Rai ha fatto sapere che “tutte le valutazioni tecniche rappresentano da tempo costi di gestione eccessivi e non più sostenibili in virtù della obsolescenza della struttura, delle problematiche di carattere tecnico e impiantistico, dei vincoli e delle limitazioni imposti dal fatto che si trova all’interno di un condominio, e dei problemi di impermeabilizzazione e la conseguente esiguità dei programmi che vi vengono realizzati”.

Tutte le proprietà della Rai in vendita

Il Teatro delle Vittorie fa parte di una serie di immobili che la Rai ha messo sul mercato nell’ambito di un piano di dismissioni avviato nel luglio del 2022 e diventato operativo adesso: in vendita centri di produzione, sedi regionali, teatri di posa e palazzi storici per un valore complessivo di circa 230 milioni di euro stando a quanto riferito da ‘Repubblica’.

Nell’elenco troviamo edifici storici come Palazzo Labi a Venezia, sul Canal Grande, ex sede regionale della Rai del Veneto e il Palazzo della Radio a Torino, dove sono andate in onda le prime trasmissioni radiofoniche dell’Uri: situato a pochi passi dalla Mole Antonelliana, ospita parte delle Teche Rai e il Centro dell’Orchestra Sinfonica Nazionale.

Restando a Torino, è in vendita anche una porzione dell’ex Teatro Scribe situato in via Montebello 7. A Milano, invece, sul mercato un intero isolato urbano di 54.257 metri quadrati con cinque edifici di epoche diverse, tra cui il palazzo progettato da Gio Ponti. Mentre a Roma, oltre al Teatro delle Vittorie, il piano include 446.000 metri quadrati a Saxa Rubra e altri immobili nel quartiere delle Vittorie.