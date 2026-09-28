Per i 90 anni di Berlusconi festa a Villa Certosa: gli invitati

A Villa Certosa è stata organizzata una festa in onore di Silvio Berlusconi nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni: gli invitati e il programma

Per celebrare i 90 anni dalla nascita di Silvio Berlusconi, è stata organizzata una grande festa: la cornice è una delle location preferite dall’ex Presidente del Consiglio, la splendida Villa Certosa, quella che per anni fu la residenza estiva in Sardegna del Cavaliere.

90 anni Berlusconi: la festa a Villa Certosa

L’idea di organizzare una festa per rendere omaggio a Silvio Berlusconi nel giorno del suo compleanno, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, è stata di Luigi Berlusconi, l’ultimo dei suoi cinque figli, nato dal matrimonio con Veronica Lario.

La location scelta è Villa Certosa, una delle ville preferite dal Cavaliere: potrebbe essere una sorta di passaggio di testimone simbolico prima dell’addio definitivo alla residenza sarda, al centro di un’operazione immobiliare che ha visto la famiglia Berlusconi cedere allo sceicco Al Thani.

Dovrebbe essere l’ultima volta che i Berlusconi useranno la villa prima del passaggio allo sceicco qatariota: una festa per ricordare l’ex Presidente del Consiglio nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni.

Il programma prevede una messa in ricordo di Silvio Berlusconi e poi un pranzo nella villa in Sardegna, con la famiglia del Cavaliere e gli invitati che arriveranno con un due aerei privati che partiranno da Milano.

Sempre nella giornata di martedì 29 settembre, Berlusconi verrà ricordato da Antonio Tajani impegnato nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles: insieme al Ministro degli Esteri anche Letizia Moratti ricorderà il Cavaliere, prima di presentare il suo nuovo libro con il vicepresidente della Commissione UE, Raffaele Fitto, ed Enrico Letta. A Napoli, invece, Maurizio Gasparri e Fulvio Martusciello hanno organizzato un evento celebrativo negli spazi della Mostra d’Oltremare, con una torta tricolore che raffigura Silvio Berlusconi.

Chi sono gli invitati alla festa dei 90 anni di Berlusconi

Il 29 settembre 2026, giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, da Milano partiranno due voli privati con a bordo gli invitati alla festa organizzata dal figlio Luigi: destinazione Olbia.

In Sardegna sono attesi tutti i figli dell’ex Presidente, insieme ai rispettivi consorti e familiari: oltre a Luigi ci saranno Marina Berlusconi, Presidente di Fininvest, Pier Silvio Berlusconi, Amministratore delegato di Mfe-Mediaset, Barbara Berlusconi ed Eleonora Berlusconi.

Tra gli invitati figurerebbero anche Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, l’ultima compagna dell’ex Premier Marta Fascina e un ristrettissimo nucleo di manager che hanno gestito l’impero televisivo di famiglia. Il programma prevede prima una messa di suffragio e poi un pranzo nei giardini di Villa Certosa.

Nel frattempo, nella giornata di venerdì 25 settembre 2026, si è svolta la cerimonia che ha intitolato ufficialmente l‘aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Nel corso della cerimonia ha preso la parola il fratello Paolo che ha ricordato così il Cavaliere:

“La nostra patria è l’Italia, soleva dire, ma il nostro futuro è l’Europa. E allora quale miglior contributo alla memoria di Silvio che dare il suo nome alla porta di accesso all’Europa e al mondo che questo aeroporto rappresenta. Oggi Silvio non c’è più, ma è più vivo che mai. Vive nelle sue realizzazioni urbanistiche, le sue imprese sportive, le sue aziende editoriali e televisive, nella sua eredità politica, nei social e nei nostri ricordi”.