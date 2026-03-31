Stando ai dati di fatturato condivisi, il marchio Ferrero sta crescendo molto bene e la Nutella contribuirebbe in maniera importante ai ricavi

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La Nutella è molto più di una semplice crema spalmabile dato che è diventata un simbolo dell’Italia nel mondo. Nata negli anni ’60 dall’intuizione di Michele Ferrero, la celebre crema alle nocciole e al cacao ha conquistato moltissimi consumatori, diventando uno dei prodotti più iconici del Made in Italy. Ma quanto vale davvero questo colosso? La risposta arriva direttamente dai numeri del gruppo Ferrero che ha recentemente reso noti i dati aggiornati del proprio bilancio.

Fatturato e numeri: quanto vale davvero Nutella

Secondo i dati più recenti, la holding 3F’s Group (che controlla Ferrero International e CTH Invest) ha chiuso l’esercizio 2024/2025 con risultati estremamente positivi. Il fatturato consolidato, chiuso al 31 agosto 2025, ha raggiunto i 22,3 miliardi di euro, registrando una crescita del 5,3% rispetto all’anno precedente. Ancora più significativo è l’aumento dell’Ebitda, salito a 3,2 miliardi di euro (+11,2%), segno di una gestione efficiente.

Sebbene non sia stato per ora condiviso pubblicamente il fatturato specifico del singolo brand, è evidente che la crema spalmabile contribuisce in maniera importante ai ricavi complessivi. L’importanza della Nutella, non solo per il gruppo ma anche per il Made in Italy, è tale che qualche anno fa era stata celebrata con l’emissione di una moneta d’argento da 5 euro.

In questi anni il gruppo di Giovanni Ferrero ha consolidato la propria posizione arrivando ad essere presente con i suoi prodotti in oltre 170 paesi. Inoltre, Ferrero conta oltre 62.000 dipendenti e più di 60 stabilimenti produttivi in tutto il mondo.

Il mondo Ferrero: innovazione e nuovi prodotti

Negli ultimi anni, Ferrero ha dimostrato una grande capacità di evoluzione, ampliando l’offerta legata al brand Nutella. Non si tratta più solo della classica crema spalmabile: il marchio si è esteso a nuove categorie di prodotto, entrando anche nel segmento dei prodotti da forno e delle varianti innovative. Tra le novità più recenti ci sono le proposte surgelate come crêpe e donut alla Nutella. A queste si aggiungono versioni alternative come la Nutella alle arachidi, che sembra pensata apposta per il mercato nordamericano.

Ma la vera rivoluzione è rappresentata dalla Nutella plant-based, ovvero la versione vegana della celebre crema. Questo nuovo prodotto nasce per rispondere alle esigenze di chi segue una dieta senza ingredienti di origine animale o è intollerante al lattosio. La ricetta sostituisce il latte con ingredienti alternativi come ceci e sciroppo di riso, mantenendo però il gusto iconico che ha reso famosa Nutella.

Il lancio ufficiale della Nutella vegana è avvenuto nel 2024, ma prima ancora del debutto aveva fatto discutere per un curioso episodio avvenuto a Napoli. Alcuni barattoli, destinati al mercato francese, erano comparsi in vendita in un negozio del centro storico prima dell’arrivo ufficiale sugli scaffali italiani. Dopo le verifiche, i barattoli sono stati sequestrati perché provenienti da un carico rubato. Al di là di questo episodio, però, Ferrero sta dimostrando sempre più di voler intercettare nuovi trend di consumo.

Parallelamente, il gruppo continua a rafforzare il proprio portafoglio con altri marchi iconici. Soprattutto in Nord America (dove grazie a Wells Enterprises, parte del Gruppo Ferrero) ha integrato brand come Butterfinger, Baby Ruth e 100 Grand. Anche prodotti storici come Tic Tac hanno visto l’arrivo di nuove varianti come Tic Tac Two. Inoltre, nell’ultimo periodo, un’altra nuova divisione del Gruppo ha visto Ferrero entrare nel mondo delle barrette salutari e degli snack proteici.