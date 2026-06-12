Ferrara Summer Festival 2026: musica, spettacolo e grandi eventi

Ferrara Summer Festival 2026, tutto quello che bisogna sapere sull'evento più atteso dell'estate: le date, il programma, i format e gli ospiti

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Torna Ferrara Summer Festival, la manifestazione che punta a proporre artisti ed eventi, presentando una rassegna di spettacoli musicali e non solo nel periodo estivo all’interno del Centro Storico di Ferrara: la meravigliosa cornice rinascimentale della città estense crea un mix suggestivo per vivere serate uniche e indimenticabili.

Gli eventi del Ferrara Summer Festival 2026 a giugno

La manifestazione entra nel vivo il 18 e il 19 giugno con le due serate firmate da Radio 105 e dedicate all’intrattenimento e alla musica più popolare, per poi lasciare spazio a uno degli eventi più attesi di tutta la rassegna: il live set di Paul Kalkbrenner, destinato a trasformare il centro storico di Ferrara in una enorme pista da ballo a cielo aperto.

Anche quest’anno il calendario del Ferrara Summer Festival conferma la vocazione di evento con un’offerta capace di parlare a pubblici diversi, alternando i grandi nomi internazionale alle serate a forte richiamo popolare. La musica è il filo conduttore della kermesse e dalla seconda metà di giugno il programma prosegue all’insegna della contaminazione tra generi e format: nella serata del 23 giugno è atteso TonyPitony, poliedrico artista che sarà protagonista di uno spettacolo dove si mescoleranno l’ironia, la musica e l’intrattenimento.

Le sue canzoni virali, lo stile imprevedibile e la visione anti-convenzionale di TonyPitony, protagonista vincitore della serata cover a Sanremo 2026 in coppia con Ditonellapiaga, hanno fatto dell’artista un idolo non costruiscono un idolo che a ogni show porta festa, rito collettivo e dichiarazione di libertà artistica.

Tre giorni più tardi, il 26 giugno, è in programma La Notte dei Format, uno degli appuntamenti più gettonati dell’estate e costruito interno ai fenomeni musicali e culturali che hanno segnato l’immaginario collettivo degli ultimi anni.

Nel giro di pochi giorni, il Ferrara Summer Festival passa dall’elettronica al pop, dalla cultura dei social agli eventi immersivi, dando ancora una volta dimostrazione di sapere intercettare tendenze e pubblici differenti, senza però perdere la propria identità.

Gli eventi del Ferrara Summer Festival 2026 a luglio

Gli eventi da non perdere proseguono anche a luglio, mese che rappresenta il momento più esperienziale della manifestazione estense: il 3 luglio la Fluo Run porta tra le strade della città una colorata combinazione di sport, musica e partecipazione collettiva; il giorno successivo il format HUMON trasforma Piazza Ariostea in uno spazio dedicato al karaoke generazionale, alle grandi hit pop e alle colonne sonore Disney che hanno accompagnato intere generazioni.

Si cambia di nuovo formato il 5 luglio, quando il calendario del festival prevede Fuori Controllo, incontro tra il rap di Salmo e la techno di Luca Agnelli per una live che si annuncia ad altissima intensità, un’esperienza da festival. La grande sequenza di eventi si chiude il 10 luglio con il Rewind 90 Big Show, una vera e propria celebrazione della cultura musicale degli anni Novanta, tra dj set, spettacolo e nostalgia di un decennio che ha lasciato il segno: la musica di Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona e tanti altri ancora tornano in una notte unica, per uno spettacolo continuo e senza pause.

In collaborazione con Ferrara Summer Festival