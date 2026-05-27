Sembra essere arrivata una prima conferma da parte di Fedez, il rapper insieme alla compagna Giulia Honegger avrebbe scelto una nuova casa per vivere

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La vita di Fedez continua a far parlare non solo per la musica, ma anche per i continui colpi di scena che riguardano la sua sfera privata. Dopo mesi segnati dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni, uno degli addii più discussi del gossip italiano recente, il rapper sembra ormai aver voltato pagina. Al suo fianco c’è oggi Giulia Honegger, la nuova compagna con cui la relazione è diventata sempre più seria, fino ad arrivare alla notizia della gravidanza, confermata nelle scorse settimane. Per Fedez, si tratta del terzo figlio, dopo Leone e Vittoria, nati dalla relazione con Chiara Ferragni. Per Giulia, invece, sarà la prima esperienza da mamma. Questo sembra aver portato la coppia a pensare di trovare una nuova casa dove stare. Già da tempo giravano voci e pettegolezzi su questo, ma ora la notizia sembra essere stata confermata direttamente dalla coppia.

Il trasloco di Fedez e la nuova casa con Giulia Honegger

L’arrivo di un bimbo sembra aver spinto Fedez e Giulia ad accelerare i propri progetti di convivenza e a rivedere la propria quotidianità. Nelle ultime ore, infatti, uno scatto pubblicato sui social da Fedez avrebbe confermato indiscrezioni e sospetti dei fan. Nella foto ripubblicata da ‘Adnkronos’ si vede Giulia Honegger seduta a terra, circondata da scatoloni, all’interno di quello che appare come una nuova casa ancora in fase di sistemazione.

Nello scatto si intravedono parquet chiaro, pareti bianche e alcuni elementi iconici già appartenuti al rapper, come il celebre flipper dei Ghostbusters che Fedez. Proprio questa immagine, quindi, sembra essere la conferma di una notizia che girava da tempo. Lo stesso Fedez aveva lasciato trapelare, in modo piuttosto criptico, la possibilità di un imminente spostamento. Non sarebbe la prima volta che Fedez cambia casa dopo una svolta importante della sua vita privata.

Già la separazione da Chiara Ferragni aveva segnato un primo grande cambiamento abitativo, con il trasferimento lontano dall’attico di CityLife. Ora il rapper viveva in questo appartamento milanese che negli ultimi tempi aveva accolto anche Giulia, ma l’arrivo del bebè potrebbe aver reso necessario un ambiente più ampio.

Dove viveva Fedez dopo la fine della storia con Chiara Ferragni

Dopo la rottura con Chiara Ferragni, Fedez aveva lasciato il celebre attico di CityLife, la maxi-residenza milanese che per anni era stata la casa della loro famiglia. La scelta successiva del rapper era caduta su un appartamento nel pieno centro di Milano, in zona piazza Castello. Una residenza di circa 400 metri quadrati situata a pochi passi dai monumenti simbolo della città, come il Duomo, e pensata come il suo nuovo rifugio.

Una zona della casa era, ovviamente, riservata ai figli Leone e Vittoria. Il trasferimento del 2024 era stato interpretato come il segnale concreto di una nuova ripartenza personale. In quel momento Federico sembrava voler costruire uno spazio completamente diverso rispetto al passato, più intimo e meno esposto.

Oggi quel grande appartamento milanese sembra non essere più sufficiente per accompagnare la nuova fase che il rapper si appresta a vivere. Anche se Fedez non ha ancora svelato dettagli ufficiali sulla nuova abitazione, il trasloco appare ormai certo e i fan attendono nuovi indizi social per scoprire dove sorgerà il prossimo nido familiare.