Sebbene si sia trasferito da poco, dopo l'addio a Chiara Ferragni, sembra che Fedez sia pronto a cambiare nuovamente casa: arriva un indizio sui social

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Aria di cambiamenti per Fedez: tra le sue storie di Instagram, i fan più attenti hanno notato un indizio che farebbe pensare ad un trasloco in arrivo. Il rapper, che ha da poco svelato di essere in procinto di diventare padre per la terza volta, sembra intenzionato a mettere definitivamente una pietra sopra il suo passato. E così, almeno da quanto suggerisce un video social, ha deciso nientemeno che di cambiare casa, lasciando l’appartamento in cui si era trasferito – appena un paio d’anni fa – quando era tornato single. Ora la sua famiglia si allarga, ed è tempo di pensare più in grande. Ecco cosa sappiamo.

Fedez e Giulia Honegger cambiano casa?

Dopo la turbolenta fine della sua relazione con Chiara Ferragni, un addio che ha sorpreso – e amareggiato – i fan, Fedez sembra pronto a voltare definitivamente pagina. Ormai da qualche tempo fa coppia fissa con Giulia Honegger, giovane stilista che, come il pancino lascia intendere, sta per diventare mamma. Proprio sui social, il rapper aveva svelato la bellissima notizia: le voci si rincorrevano già da tempo, ma la conferma è arrivata solamente ad inizio aprile 2026, quando alcune immagini pubblicate su Instagram hanno fugato ogni dubbio.

Fedez e Giulia, più innamorati che mai, hanno così accelerato i loro progetti di convivenza, preparandosi ad allargare la famiglia. Il rapper, già papà di Leone e Vittoria (nati dalla sua storia d’amore con Chiara Ferragni), presto accoglierà il suo terzo figlio. Per la sua compagna, invece, è la prima volta da futura mamma. Al momento, la coppia vive insieme presso l’appartamento in cui Fedez si era stabilito subito dopo la separazione, ma un nuovo indizio proveniente dai social fa pensare ad un cambiamento in arrivo, come riporta “Today”. Tra le sue storie di Instagram, infatti, il cantante ha pubblicato un video che mostra un ampio soggiorno con splendide vetrate, il tutto ancora in ristrutturazione.

Le immagini sembrano inequivocabili: nessun arredamento, soltanto attrezzi ovunque sparsi sul pavimento. I lavori sono in corso, mentre Fedez e Giulia – anch’essa presente nel video, con il suo pancino in evidenza – fanno un sopralluogo assieme ai loro cagnoloni, il golden retriever Silvio e il chihuahua Maurizio. Compare, sullo sfondo, l’assistente Eleonora Sesana che parla con un’altra persona, probabilmente a capo dei lavori di ristrutturazione. Insomma, ancora una volta il rapper avrebbe deciso di non annunciare ufficialmente le ultime novità sulla sua vita privata, lasciando qualche indizio qua e là affinché i fan possano immaginare da soli ciò che sta per accadere.

Dove vive adesso Fedez

Attualmente, Fedez abita in un grande appartamento di circa 400 metri quadri nel cuore di Milano, e più precisamente in piazza Castello, a due passi dal centro storico e dai monumenti simbolo della città. Il rapper vi si è trasferito nel 2024, lasciando l’attico di CityLife in cui abitava con Chiara Ferragni, con l’idea di creare su misura il suo rifugio dove vivere momenti spensierati insieme ai figli, Leone e Vittoria. Visto il grande scossone che la sua vita privata aveva appena subito, probabilmente non immaginava che le cose sarebbero cambiate nel giro di poco tempo.

E oggi, con Giulia Honegger al suo fianco, è pronto a diventare papà per la terza volta, di nuovo innamoratissimo. Forse proprio per questo motivo ha deciso di cambiare casa, segno della nuova vita che si appresta ad accogliere. Al momento il rapper non ha condiviso altri dettagli sull’appartamento in ristrutturazione, lasciando in sospeso i suoi fan. Ma sicuramente arriveranno altri indizi – sempre sui social, ormai è chiaro.