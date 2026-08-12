Federer in vacanza a sorpresa in Italia: la partita "speciale"

Vacanze in Italia a sorpresa per Roger Federer: l'ex tennista svizzero è stato avvistato a Ponza e poi in un circolo tra Terracina e San Felice Circeo

Uno dei più grandi tennisti della storia, se non il più grande, sta trascorrendo le vacanze in Italia: Roger Federer è stato avvistato a Ponza e sul litorale pontino, dove ha colto l’occasione anche per una partita “speciale” in un circolo di tennis.

Vacanze in Italia per Federer: partita “speciale” al Circeo

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, Roger Federer è ospite del Ceo di Louis Vuitton e nei giorni in cui ha compiuto 45 anni, a sorpresa è stato avvistato in Italia, quando invece si pensava che avesse deciso di trascorrere le vacanze in Croazia.

L’ex tennista si è fatto vedere sull’isola di Ponza, una delle mete del suo soggiorno italiano. Pur essendosi ritirato ormai da diversi anni, il fuoriclasse svizzero porta sempre una racchetta in valigia, così da essere pronto per una partita volante. Ed è successo anche in Italia: Roger Federer h impugnato la sua racchetta su un campo di un circolo di tennis sul litorale pontino, situato tra Terracina e San Felice Circeo.

Federer ha regalato uno spettacolo ai fortunati che si trovavano dalle parti del Circeo e hanno potuto ammirare una vera e propria leggenda dello sport. Stando a quanto riferito da ‘Latina Oggi’, ha scambiato qualche palla con Fabrizio Zeppieri, coach di Jacopo Vasamì, una delle giovani promesse del tennis italiano, nonché fondatore del circolo del litorale pontino.

Sui campi del circolo, Roger Federer si è presentato insieme alla sua famiglia, ha giocato un doppio e poi si è intrattenuto con i fortunatissimi presenti per scattare qualche foto.

Il racconto dell’arrivo di Federer al Circolo

Fabrizio Zeppieri, fondatore del circolo di tennis tra Terracina e San Felice Circeo dove si è allenato Federer, è stato contattato da ‘SuperTennisTv’: ai microfoni del canale televisivo dedicato al mondo del tennis ha raccontato l’emozione di vedere il fuoriclasse svizzero giocare sui suoi campi.

“Io sono stato contattato da una persona che mi ha detto che sarebbe arrivato Federer e sinceramente pensavo a uno scherzo – ha spiegato Fabrizio Zeppieri – quando è arrivato al circolo ero in segreteria e me lo sono ritrovato proprio davanti al cancello. Lui è sicuramente una persona molto gentile, è arrivato, ha salutato, è entrato in campo e ha giocato circa un’ora, un’ora e un quarto”.

Nel racconto, Zeppieri ha sottolineato la gentilezza di Federer che si è sempre distinto per essere un campione dentro e fuori dal campo: “Lui è stato carinissimo, c’erano dei bambini e ha fatto foto con tutti. Ha giocato prima un po’ di doppio e poi ha giocato con i figli; è stato sicuramente molto piacevole, perché al di là del livello che ha espresso in campo, Federer è sicuramente una persona molto gentile“.

Presente nella classifica dei tennisti più ricchi di sempre, Roger Federer deve tenersi in forma anche perché alla fine di agosto è in programma un’esibizione durante la settimana di apertura degli US Open, intitolata proprio ‘Roger Federer: A Icon Returns to New York’.

Sarà una celebrazione della strabiliante carriera dello svizzero che tra i tanti record detiene anche quello come unico giocatore ad aver conquistato cinque volte consecutive gli US Open, trionfando dello Slam di Flushing Meadows dal 2004 al 2007. Per l’occasione a New York arriveranno anche altri grandi campioni del passato per rendere il giusto tributo a Federer, come André Agassi, Andy Roddick e John McEnroe.