Province con le famiglie più indebitate in Italia, la classifica

Uno studio della Cgia di Mestre ha offerto la fotografia dei debiti contratti dalle famiglie italiane. Secondo la ricerca che ha preso in considerazione i dati del 2025, al netto dei mutui per la casa, gli italiani si sono indebitati per circa 178 miliardi.

I motivi principali per cui i cittadini del nostro Paese si indebitano di più sono due: il bisogno di liquidità immediata per far fronte a spese impreviste o per arrivare a fine e mese, e il prestito per acquistare beni durevoli come l’automobile, gli elettrodomestici o i mobili per la casa.

Secondo lo studio, l’indebitamento a breve termine può essere letto in due modi opposti. Da una parte è un segnale positivo, perché più le persone hanno accesso al credito, più spendono e così cresce l’economia.

Dall’altro lato, però, se il debito aumenta più velocemente rispetto agli stipendi, significa che le famiglie faranno sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese, tenendo sempre in considerazione che l’aumento dell’inflazione ha fatto diminuire il potere d’acquisto degli italiani, contribuendo alla crescita delle richieste di prestito.