Fake news sull'acqua potabile a Cagliari: la smentita ufficiale

Fake news circolata su WhatsApp riguardo presunti problemi per l'acqua potabile di Cagliari: la smentita della società che gestisce il servizio idrico

Nella mattinata di lunedì 19 gennaio 2026 è circolato su WhatsApp un messaggio che parla di presunti effetti del maltempo sulla qualità dell’acqua potabile di Cagliari: la notizia ha creato apprensione tra i cittadini che hanno ricevuto il messaggio, ma la società che gestisce la rete idrica in Sardegna ha pubblicato una smentita ufficiale.

Cagliari, fake news sull’acqua potabile: arriva la smentita ufficiale

Fake news: è questa la natura del messaggio WhatsApp ricevuto da diversi cittadini cagliaritani che sugli schermi dei propri smartphone hanno letto di presunti problemi alla qualità dell’acqua causati dal maltempo.

Niente di più lontano dalla realtà: non c’è da preoccuparsi per la rete idrica di Cagliari, Capoluogo sardo inserito nella classifica delle città con il miglior clima in Italia.

Abbanoa Spa, la società che gestisce il servizio idrico in tutta la Sardegna, sui propri canali social ha pubblicato un comunicato ufficiale di smentita riguardo la fake news sull’acqua potabile a Cagliari:

“Falso avviso diffuso tramite WhatsApp – si legge nel post – non c’è alcun effetto dell’emergenza meteo sulla potabilità della risorsa distribuita in rete

Sta circolando da questa mattina un messaggio falso su WhatsApp attribuito ad Abbanoa su eventuali effetti del maltempo sulla qualità dell’acqua distribuita in rete nella città di Cagliari.

La notizia è priva di qualsiasi fondamento. L’acqua distribuita nella rete del Capoluogo non è ovviamente ‘in balia delle intemperie’ e quindi non può essere condizionata dal maltempo. Viene prodotta da due potabilizzatori, gli impianti di Simbirizzi e di San Michele, che hanno complessi processi di trattamento. Non si registrano fenomeni di torbidità eccessivi, che comunque vengono sempre fronteggiati, nemmeno nelle acque grezze in arrivo ai due impianti“.

La società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato in Sardegna ha inoltre fatto sapere che al momento “si sta accertando l’origine di questo messaggio falso” e che “i responsabili sono passibili di denuncia per procurato allarme”. Rivolgendosi agli utenti, Abbanoa li ha messi in guardia sul messaggio: “Chi dovesse riceverlo, oltre a non darne minimamente peso, può anche a sua volta avvisare il mittente che si tratta di una fake news”.

Il maltempo in Sardegna

I responsabili del falso messaggio circolato su WhatsApp hanno approfittato del periodo di maltempo che riguarda la Sardegna per mettere in giro la notizia del tutto infondata sull’acqua potabile.

La regione sta facendo i conti con una situazione meteo di grande incertezza e si prepara per l’arrivo di una perturbazione significativa. Una vasta area di bassa pressione afro-mediterranea, alimentata dalle correnti fredde che arrivano da est, potrebbe scatenare sull’isola quella che è già stata indicata come una “sciroccata da record”.

A tal proposito la Protezione Civile ha innalzato il livello di criticità a codice rosso per il rischio idrogeologico: secondo le previsioni, il quadro critico persisterà almeno fino alla giornata di mercoledì 21 gennaio. Tra le aree più colpite ci sono i settori orientali e meridionali della Sardegna, in modo particolare Gallura, Ogliastra, Gerrei, Sarrabus e Sulcis Iglesiente. In queste zone sono attesi accumuli di pioggia tra i 200 e i 400 millimetri, con picchi localizzati anche di 500 millimetri: il tutto insieme a forti raffiche di Scirocco che potrebbero superare anche i 100 chilometri orari.