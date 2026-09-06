FAI Giornata del Panorama 2026: i luoghi da non perdere
Torna la Giornata del Panorama, appuntamento organizzato dal FAI: scopriamo quali sono le bellezze italiane da visitare domenica 6 settembre 2026
Un weekend di fine estate da trascorrere all’aria aperta, tra natura incontaminata e cultura: si rinnova l’appuntamento con la tredicesima edizione della Giornata del Panorama, organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI). Domenica 6 settembre 2026, sarà possibile partecipare a visite guidate, trekking e osservazioni panoramiche alla scoperta di 18 Beni FAI – cui si aggiunge l’Oasi Zegna di Trivero Valdilana (prov. di Biella), che collabora con l’iniziativa. Ecco quali sono i bellissimi paesaggi italiani coinvolti nell’evento.
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