L'ex Re Juan Carlos sul lago di Como: quanto costa la villa

Juan Carlos di Borbone, ex Re di Spagna, ha scelto l'Italia come meta per le sue vacanze: ecco quanto costa la splendida villa sul lago di Como

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Vacanze italiane per Juan Carlos di Borbone: l’ex Re di Spagna si sta godendo qualche giorno di relax nella splendida cornice del lago di Como, dove alloggia in una lussuosa villa dotata di ogni comfort. Il suo soggiorno è all’insegna della massima privacy, tra momenti dedicati al riposo, cene servite da un grande chef e libero accesso ad uno spazio wellness di pregio. Scopriamo quanto costa affittare la villa che sta ospitando Juan Carlos.

Juan Carlos in vacanza sul lago di Como

Nato e cresciuto a Roma nei primi anni della sua infanzia, Juan Carlos di Borbone è sempre stato profondamente legato all’Italia. E, sebbene dal momento della sua abdicazione al trono spagnolo in favore del figlio Felipe VI viva negli Emirati Arabi Uniti, non disdegna qualche breve ritorno alle sue origini. Nell’estate 2026, l’ex sovrano di Spagna ha deciso di concedersi una vacanza sulle sponde del lago di Como, alloggiando in una super villa dotata di tutti i lussi. Arrivato all’aeroporto di Linate a bordo di un jet privato, Juan Carlos si è subito diretto verso la meta della sua villeggiatura.

Come mostrano le foto esclusive pubblicate da “Chi”, l’ex re è sceso dall’aereo su una sedia a rotelle, accompagnato da una donna di sua fiducia – di cui non si conosce l’identità – e da tre uomini della sicurezza. Salito su un van con targa spagnola, Juan Carlos ha poi raggiunto il borgo di Tremezzina (prov. di Como), una delle più famose località turistiche affacciate sul lago di Como. Qui, tra dimore storiche e natura incontaminata, si può soggiornare all’interno di Villa Porto Felice. È la scelta perfetta per chi cerca privacy e riservatezza, cinta da un grande giardino con alberi secolari che la proteggono da sguardi indiscreti.

La dimora, come si legge sul “Messaggero”, non è solamente una delle residenze più prestigiose della zona: “la struttura combina l’ospitalità di una villa di lusso con programmi personalizzati dedicati al recupero fisico e mentale”. All’interno del suo parco privato, infatti, si trovano piscine, palestra, campo da tennis e un’area wellness di grandi dimensioni. C’è persino uno chef che si occupa di preparare pasti perfettamente bilanciati, seguendo un programma nutrizionale studiato su misura per ciascun ospite. A quanto pare, Juan Carlos ne starebbe approfittando: nel corso della sua vacanza, si sarebbe allontanato soltanto una volta, per cenare al ristorante stellato Kitchen di Cernobbio.

Quanto costa la villa dove soggiorna Juan Carlos

Villa Porto Felice comprende la struttura principale, che dispone di nove camere (tra stanze matrimoniali e suite), una pool house per due persone e una portineria, per una capienza complessiva di 20 persone. Chi vuole soggiornare in questa oasi di relax, può scegliere se approfittare del programma longevity o se affittare l’intera villa. Il programma longevity è un percorso dedicato al benessere, della durata di quattro giorni e tre notti.

Il soggiorno ha un costo che parte da 6.000 euro, nel quale sono compresi la permanenza in una Premium Suite con vista sul lago di Como, tutti i trattamenti personalizzati, un piano alimentare elaborato dallo chef nutrizionista, la presenza di un master trainer e alcuni percorsi wellness. Per poter invece avere a disposizione l’intera villa, così da godere della massima privacy, i prezzi lievitano: secondo quanto proposto attualmente dal mercato immobiliare vacanziero di lusso, si parla di cifre che si aggirano attorno ai 16mila euro a notte e ai 90mila euro a settimana.