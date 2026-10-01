Europei 2032, la lista ufficiale degli stadi italiani candidati

Per Euro 2032, evento che l’Italia organizzerà insieme alla Turchia, la Figc ha inviato alla UEFA il dossier contenente le sedi idonee per la manifestazione: sono stati scelti 14 stadi di 13 diverse città italiane.

Quelli del 2032 saranno i quarti Europei organizzati da due Paesi: la prima volta fu nel 2000 quando la manifestazione andò in scena in Belgio e Olanda; nel 2008 toccò ad Austria e Svizzera, mentre nel 2012 a Polonia e Ucraina.

Edizione speciale nel 2021 (slittato di un anno causa Covid-19) quando venne organizzato un Europeo itinerante con partite giocate in Inghilterra, Italia (allo stadio Olimpico), Germania, Azerbaigian, Russia, Spagna, Ungheria, Romania, Olanda, Scozia e Danimarca. Nel 2028 a organizzare la massima competizione continentale per Nazionali saranno Regno Unito e Irlanda, quindi tecnicamente quattro Nazioni: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda.