European Best Destinations 2026, le migliori mete in Italia
di
Torna l’annuale appuntamento con l’European Best Destinations 2026, che ci rivela le 20 migliori località turistiche da esplorare in Europa. La classifica è stilata sulla base dei voti espressi da oltre 1,3 milioni di viaggiatori provenienti da 154 Paesi, e prende in considerazione aspetti quali la popolarità, la qualità dell’offerta turistica e la sostenibilità. Se lo scorso anno l’Italia non si era aggiudicata neanche una posizione, nel 2026 segna il suo ritorno sulle scene in grande stile, con ben 7 località che conquistano altrettanti posti nella Top 20. Scopriamole insieme.
