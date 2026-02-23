European Best Destinations 2026, le migliori mete in Italia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Torna l’annuale appuntamento con l’European Best Destinations 2026, che ci rivela le 20 migliori località turistiche da esplorare in Europa. La classifica è stilata sulla base dei voti espressi da oltre 1,3 milioni di viaggiatori provenienti da 154 Paesi, e prende in considerazione aspetti quali la popolarità, la qualità dell’offerta turistica e la sostenibilità. Se lo scorso anno l’Italia non si era aggiudicata neanche una posizione, nel 2026 segna il suo ritorno sulle scene in grande stile, con ben 7 località che conquistano altrettanti posti nella Top 20. Scopriamole insieme.