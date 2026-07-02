Europe’s 50 Best Bars 2026: tra i migliori bar 9 sono italiani

È uscita la classifica Europe’s 50 Best Bars 2026 che svela le migliori insegne di bar e cocktail bar in Europa e quest'anno ci sono ben 9 italiani

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Europe’s 50 Best Bars debutta con la sua prima classifica dedicata ai migliori cocktail bar d’Europa e l’Italia entra subito da protagonista. Questo nuovo ranking nasce nella famiglia 50 Best, la stessa organizzazione che firma The World’s 50 Best Bars, e fotografa il meglio della miscelazione europea. A vincere è Atene, ma il numero dei locali italiani in classifica è uno dei dati più rilevanti dell’edizione 2026.

I bar italiani nella classifica Europe’s 50 Best Bars 2026

La prima edizione di Europe’s 50 Best Bars vede un gran numero di locali italiani in classifica. Come riporta il sito ‘Bargiornale’, sono nove le insegne italiane entrate nella top 50, un risultato che conferma la crescita e il ruolo sempre più riconosciuto dell’Italia in questo settore. Il miglior piazzamento italiano è quello di Moebius Milano, sesto assoluto e già presente nella World’s 50 Best Bars 2025, ma anche nel 2024. Il locale, in via Alfredo Cappellini, unisce bar, cucina, musica e fine dining in uno spazio dagli ambienti davvero unici.

Sempre a Milano compaiono altri tre nomi importanti. Camparino in Galleria si piazza al diciottesimo posto, mentre il 1930, al ventiduesimo posto. Chiude il gruppo milanese Rita, al quarantanovesimo posto. Firenze è presente con due indirizzi. Locale Firenze è ventunesimo, seguito, qualche posizione più in basso, da Gucci Giardino 25 che è ventinovesimo. Il primo è un bar-ristorante ospitato in un palazzo storico, mentre il secondo porta nella classifica un locale che coniuga bar, cocktail bar e cucina.

Roma entra in classifica con Freni e Frizioni al trentunesimo posto e Drink Kong al trentaduesimo. A completare la presenza italiana c’è l’Antiquario di Napoli, ventottesimo. Il locale partenopeo è da tempo uno dei riferimenti più solidi, capace di unire atmosfera classica, eleganza e un’ottima lista dei cocktail. A rafforzare questo quadro arrivano anche i premi speciali. Giorgio Bargiani, assistant director of mixology al Connaught Bar, ha ricevuto il Bartenders’ Bartender Award 2026, mentre Salvatore “The Maestro” Calabrese è stato nominato Industry Icon.

Europe’s 50 Best Bars 2026: la classifica completa

Europe’s 50 Best Bars nasce come nuova declinazione continentale di 50 Best, già noto per The World’s 50 Best Bars e per altre classifiche dedicate alla ristorazione e all’ospitalità. La prima edizione è stata organizzata ad Amsterdam, durante una cerimonia che ha visto partecipare i rappresentanti di locali provenienti da 22 città europee. L’obiettivo è costruire una fotografia annuale della scena dei bar del continente, valorizzando non solo i locali più noti, ma anche nuove aperture e progetti sperimentali.

Il primo posto assoluto è andato a Line di Atene, nominato miglior bar d’Europa e miglior bar della Grecia per il 2026. Oltre a Line al primo posto, Atene piazza The Bar in Front of the Bar al secondo, Barro Negro al tredicesimo, Baba au Rum al quattordicesimo e The Clumsies al trentesimo. La capitale greca esce quindi dalla prima edizione come una delle città più forti d’Europa per il cocktail, capace di competere con capitali tradizionalmente considerate centrali come Londra, Parigi e Barcellona.

La classifica mostra anche la forza di Barcellona, presente con Sips, Paradiso, Aldea, Boadas, 14 De La Rosa e Foco. Londra conferma il suo ruolo storico con Connaught Bar, Satan’s Whiskers, Tayēr + Elementary, Waltz, Kwãnt Mayfair, Three Sheets e Scarfes Bar. Parigi piazza diversi locali nei primi trenta, mentre città come Oslo, Bratislava, Tirana, Praga, Stoccolma, Zurigo e Innsbruck sono presenti nella classifica 2026.

Ecco la classifica completa Europe’s 50 Best Bars 2026: