Guerra in Iran, si teme un'estate modello lockdown in Italia: le preoccupazioni per il settore turistico in vista dell'arrivo della bella stagione

L’estate del 2026 potrebbe somigliare a quella del 2020: sei anni fa era stata la pandemia di Covid-19 a influire negativamente nel settore turistico, mentre oggi il pericolo arriva dalla crisi in Medio Oriente. Le tensioni internazionali stanno già facendo rallentare prenotazioni e viaggi e le prospettive per la bella stagione sono tutt’altro che incoraggianti.

Guerra in Iran, si teme un’estate modello lockdown in Italia

Il settore balneare in Italia ha sempre beneficiato della presenza di turisti stranieri, una tendenza cresciuta costantemente negli ultimi anni. Da questo punto di vista, gli operatori stanno osservando l’evoluzione del conflitto in Medio Oriente con preoccupazione, perché potrebbe compromettere l’intera stagione.

L’incertezza a livello geopolitico potrebbe generare un crollo di prenotazioni da parte di turisti stranieri, in modo particolare americani: quello degli Stati Uniti d’America, non a caso, rappresenta uno dei bacini più importanti per il turismo di fascia medio-alta in Italia.

I mercati internazionali sono molto sensibili alle tensioni tra i vari Paese e le prime avvisaglie stanno già arrivando dalle città d’arte: come riportato da ‘Repubblica’, agenzie di viaggio e operatori di settore segnalano un aumento delle cancellazioni e un rallentamento delle nuove prenotazioni per Firenze: le disdette e i viaggi rimandati sono conseguenze del clima di incertezza a livello mondiale.

Irene Floris, presidente di Turismo Confartigianato Firenze, a tal proposito ha dichiarato: “Stiamo registrando cancellazioni a raffica, una situazione senza precedenti”. Più cauto Francesco Bechi, presidente di Federlalberghi Firenze, che ha commentato così la questione: “Al momento non possiamo parlare di una forte criticità, ma sicuramente siamo in una fase di attesa”.

Le città d’arte e Firenze, dunque, rappresentano al momento il termometro della situazione con cui valutare le possibili ripercussioni in vista dell’estate. Qualche segnale negativo sta già arrivando anche dalle isole: a Taormina, per esempio, alcuni albergatori hanno segnalato le prime disdette da parte di gruppi di turisti stranieri, quando mancano pochi mesi all’inizio della bella stagione.

Gerhard Schuler, presidente degli albergatori di Taormina, ha ricordato il Covid per spiegare i possibili scenari da qui ai prossimi mesi: “L’esperienza del Covid ci ha insegnato che il turismo, di fronte a una crisi che crea insicurezza, è il primo settore a cadere in ginocchio e l’ultimo a rialzarsi”.

Il problema dei prezzi

Anche il problema dei prezzi, strettamente legato al clima di incertezza internazionale, può incidere negativamente sul settore turistico per l’estate del 2026: se la crisi dovesse colpire le rotte del petrolio e del gas che attraversano il Medio Oriente, scenario molto probabile, salirebbe presto il prezzo delle bollette e dei trasporti, andando a ridurre il potere d’acquisto delle famiglie, sia italiane che straniere.

Da questo punto di vista, si potrebbe assistere a quanto successo già durante il Covid: gli italiani sceglierebbero vacanze più brevi o comunque più vicine a casa, preferendo le coste del nostro Paese alle mete all’estero. Ma alle località balneari mancherebbero comunque i turisti stranieri, una fetta a cui sarebbe difficile rinunciare.

L’aumento dei costi energetici, inoltre, andrebbe a colpire direttamente gli stabilimenti balneari, i ristoranti e le strutture ricettive che potrebbero dover fare i conti con una situazione complicata: da una parte bollette sempre più alte da pagare e dall’altra un calo di clienti.