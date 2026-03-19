Polemica in Sardegna per le esercitazioni militari degli ultimi giorni: secondo gli allevatori le attività avrebbero provocato danni al bestiame

Esplode il caso delle esercitazioni militari in Sardegna: a lanciare l’allarme è stato il Centro Studi Agricoli, sottolineando i disagi per gli animali al pascolo vicino ai poligoni di tiro.

In Sardegna è polemica per le esercitazioni militari

I territori situati a ridosso dei poligoni militari in Sardegna, negli ultimi giorni, sono stati interessati da un’impennata di attività militari di addestramento aereo della Nato. Le manovre includevano simulazioni di combattimento e passaggi radenti a bassa quota e sono andate avanti per intere giornate in alcuni casi fino a notte tarda.

Le attività militari hanno generato un significativo inquinamento acustico nelle aree destinate al pascolo, provocando stress al bestiame: pecore, capre e bovini hanno manifestato segnali evidenti di disorientamento e agitazione. L’impatto delle esercitazioni, secondo gli allevatori di zona, si è tradotto in una compromissione dei ritmi biologici degli animali che hanno faticato a nutrirsi e riposare correttamente mostrando anche alterazioni del comportamento riproduttivo.

In questo scenario è nata una polemica per via delle numerosi segnalazioni formali arrivate da parte di allevatori di pecore, capre e bovini che operano nelle zone di Marina di Arbus, Pistis e Sant’Antonio di Santadi. In quelle aree della Sardegna, ha fatto sapere il presidente del Centro Studi, Tore Piana, si è registrato “un aumento stimato intorno al 70% dei voli di aerei da caccia militari, riconducibili ad attività di addestramento Nato, con voli a bassa quota, manovre che simulano battaglie aeree, rumori assordanti e attività anche in orari notturni”.

Lo stesso Piana, come riportato da ‘Unione Sarda’, ha parlato di “sorvoli ravvicinati, ripetuti più volte nella giornata, che avvengono sopra le aree di pascolo e in prossimità delle aziende zootecniche”. Gli animali non sono abituati a una situazione del genere che andrebbe a incidere negativamente sul bestiame, rendendolo agitato e disorientato.

L’aumento delle esercitazioni renderebbe più difficile il pascolo e il riposo degli animali, con alterazioni del comportamento riproduttivo e un calo immediato delle produzioni di latte, “con punte fino al 20% in meno segnalate dagli allevatori”. Tali dati, qualora venissero confermati, andrebbero a produrre quello che dal Centro Studi Agricoli hanno definito come un “danno economico diretto e misurabile”.

Le richieste del Centro Studi Agricoli

Alla luce dei disagi causati dall’incremento delle esercitazioni militari in Sardegna, il Centro Studi Agricoli ha chiesto interventi concreti al fine di tutelare gli allevatori delle zone interessate, e una particolare attenzione all’impatto operativo delle attività, valutando le fasce orarie, le quote di volo e la durata.

Come riportato da ‘Unione Sarda’, è stato richiesto anche che gli indennizzi vengano estesi direttamente agli allevatori e non solo ai Comuni, oppure in forma indiretta, riconoscendo lo stress degli animali come la causa reale della perdita di produttività, con tutto quello che ne consegue a livello tecnico, veterinario ed economico.

Il presidente del Centro Studi Agricoli Taro Piana ha dichiarato: “Se non arriveranno risposte rapide e concrete, il Centro Studi Agricoli si riserva di formalizzare le segnalazioni agli enti competenti, nazionali e regionali, e di sostenere ogni iniziativa utile alla tutela degli allevatori coinvolti. Chi lavora nelle campagne non può essere l’ultima ruota del carro della difesa nazionale. E su questo, come sempre, non faremo passi indietro”.