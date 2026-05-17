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Migliori escursioni al mondo: c'è anche un po' d'Italia

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le migliori escursioni al mondo? A questa domanda ha risposto la rivista britannica Time Out che ha stilato un elenco con i sentieri più spettacolari del pianeta, indicando per ognuno la lunghezza e i tempi di percorrenza.

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