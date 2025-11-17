Gli eredi di Giorgio Armani diventano miliardari: chi sono

Dal suo braccio destro Pantaleo Dell'Orco ai familiari: ecco chi sono gli eredi di Giorgio Armani, ora finiti nella lista dei miliardari italiani

Giorgio Armani è stato uno dei più grandi stilisti italiani, fondatore dell’omonima maison di moda che ha conquistato il mondo intero, diventando un’icona delle passerelle internazionali e vestendo moltissime star di Hollywood. Grazie al suo genio, l’imprenditore ha accumulato un enorme patrimonio: nel 2025, secondo Forbes, la sua ricchezza ammontava a circa 12,1 miliardi di dollari, tanto da essere il quarto uomo più ricco d’Italia – e il 235° su scala globale. Con la sua morte, avvenuta il 4 settembre 2025, Giorgio Armani ha lasciato una fortuna ai suoi eredi, i quali a loro volta sono diventati miliardari. Scopriamo chi sono.

Chi è Pantaleo Dell’Orco e il suo patrimonio

Considerato uno degli uomini più ricchi d’Italia per il 2025, Giorgio Armani ha lasciato il suo patrimonio non solamente ai familiari, ma anche al suo più stretto collaboratore. Si tratta di Pantaleo Dell’Orco, imprenditore di origini pugliesi che ha iniziato a lavorare a stretto contatto con Armani nel lontano 1977, inizialmente a capo dell’ufficio stile maschile, diventando poi consigliere delegato della casa di moda e prendendo in mano gran parte della direzione creativa della società.

Oggi è alla guida della Fondazione Giorgio Armani, che ha ereditato il 100% della maison: a lui spetta il 40% dei diritti di voto, ovvero la maggioranza. In caso di cessione dell’azienda, avrà il 32% dei proventi. Pantaleo Dell’Orco, a seguito della morte di Giorgio Armani, vanta un patrimonio pari a 2,6 miliardi di dollari: è il 39esimo uomo più ricco d’Italia, a parimerito con gli eredi del banchiere Ennio Doris. Armani gli ha lasciato anche parte della sua fortuna immobiliare, a partire dall’usufrutto del palazzo milanese di via Borgonuovo, dove abitava lo stilista quando era in vita.

Tutti gli eredi di Giorgio Armani

Se la fetta più grande dell’eredità di Giorgio Armani è andata al suo collaboratore Pantaleo Dell’Orco, anche i suoi familiari hanno ricevuto la loro parte. Strettamente legato a suo fratello Sergio, morto diversi anni fa, lo stilista aveva un rapporto molto profondo con le nipoti Silvana e Roberta, che lo hanno sempre considerato come un padre. Silvana Armani ha ottenuto ha ottenuto una quota pari a 1,2 miliardi di dollari: dopo una carriera da modella, è entrata a far parte della società come responsabile dell’ufficio stile donna e oggi ha il 15% dei diritti di voto. Inoltre, è considerata la vera erede creativa di Giorgio Armani.

Sua sorella Roberta, invece, ha ereditato un patrimonio di 1 miliardo di dollari: all’interno della società, detiene il ruolo di head of entertainment & vip relations, occupandosi delle collaborazioni tra la maison e le personalità del mondo dello spettacolo. Giorgio aveva poi una forte intesa con sua sorella Rosanna, che in gioventù ha tentato la carriera di attrice e ha dato il suo contributo nello sviluppo dell’immagine del brand. La sua quota è pari a 1,1 miliardi di dollari. Infine, l’ultimo erede di Giorgio Armani è Andrea Camerana, figlio di Rosanna e di suo marito Carlo – pronipote di Giovanni Agnelli. Sempre molto riservato, è conosciuto soprattutto per essere il marito della cantante Alexia: anche lui ha ereditato un patrimonio di 1,1 miliardi di dollari.