Brignano a Domenica In fa infuriare il Veneto: la replica di Zaia

Una battuta pronunciata da Enrico Brignano durante la trasmissione Domenica In ha fatto infuriare il Veneto: c'è la replica del Governatore Luca Zaia

Durante la trasmissione ‘Domenica In’, Enrico Brignano si è reso protagonista di una battuta sui veneti che non è passata inosservata, dando adito a una serie di polemiche.

Il programma tv è andato in onda domenica 28 settembre 2025: nel corso dello show Enrico Brignano, parlando degli abitanti del Veneto con Mara Venier (anch’essa veneta) li ha apostrofati come una “massa de ‘mbriaconi”. Alla battuta sono seguite risate e applausi e inizialmente sembrava essere passato tutto in sordina: l’intervento di Brignano, d’altronde, aveva intenzioni scherzose ed è stato pronunciato proprio di fronte a una veneta, Mara Venier.

Nel giro di poche ore, però, sono arrivate diverse reazioni avverse alla battuta del comico. Della questione ha parlato anche il Governatore del Veneto Luca Zaia, il quale ha spiegato di non aver riso alla battuta di Brignano: “A me non ha fatto sorridere – le parole di Zaia riportate dal ‘Corriere della Sera’ – non so se questa si possa definire satira. L’ho trovata offensiva nei confronti dei veneti”.

Oltre a Zaia, presente nella classifica dedicata ai i Sindaci e ai Presidenti di Regione più apprezzati d’Italia, anche altri rappresentanti delle istituzioni hanno commentato la battuta pronunciata da Enrico Brignano durante ‘Domenica In’. Francesca Scatto, Presidente della sesta commissione del Consiglio Regionale del Veneto, si è espressa così: “Le parole di Brignano contro i veneti sono false e offensive. A danno di un popolo silenzioso che lavora, che non disturba, che produce”.

Il Consigliere Regionale della Lega, Luciano Sandonà, ha inviato una lettera al Consiglio d’Amministrazione della Rai dopo la battuta di Brignano nel salotto di ‘Domenica In’. Nella missiva, tra le altre, cose, si legge: “È bene non dimenticare che il Veneto attuale è una regione traino, una delle prime in Europa per produzione, PIL pro-capite, turismo e iniziative culturali. Il Veneto merita rispetto”.

Le reazioni alla battuta sui veneti

Sulla discussione, come riportato da ‘Antenna3’, è intervenuto anche Giovanni Manildo, candidato alla presidenza del Veneto per il centro-sinistra: “Il Governatore Zaia si è subito levato in difesa del Veneto, e ovviamente ha fatto bene – ha spiegato Manildo – Però indignarsi non basta. Bisogna anche lavorare con più energia per sovvertire un’immagine della nostra terra che, evidentemente, continua a essere diffusa. Dobbiamo rimboccarci le maniche e imbarcarci in un lavoro per raccontare al resto d’Italia e del mondo cos’è la nostra regione”.

Su ‘TikTok’ Roberto Marcato, Assessore alla sviluppo economico ed energia della Regione Veneto, ha pubblicato un video riguardo la questione: “Leggo oggi sui giornali che il comico romano Enrico Brignano ha definito i veneti una massa di ubriaconi. Vorrei ricordare che a pagare il canone sono anche i veneti, per cui ci vorrebbe un po’ di rispetto. Senza il PIL e le tasse pagate dalle lavoratrici e dai lavoratori del Veneto, dalle imprenditrici e dagli imprenditori del Veneto, che la mattina vanno a lavorare e non vanno in osteria, questo Paese sarebbe finito da anni e molti servizi socio-sanitari non sarebbero garantiti”.