A Milano ha aperto Energy Cafè, concept store di Edison Energia dove l'innovazione e la gentilezza si incontrano: tutto quello che c'è da sapere

A Milano ha aperto Energy Cafè, il nuovo concept store di Edison Energia nella sede di Foro Buonaparte. Con questo locale la società del Gruppo Edison, attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese, ha raggiunto quota 1.100 negozi, con un incremento pari al 10% nell’ultimo anno.

Cos’è Energy Cafè di Edison Energia

Energy Cafè è il luogo dove prendere un caffè con energia e dove innovazione e gentilezza si incontrano. Il concept store è dedicato a tutti i clienti che vogliono godere della consulenza personalizzata da parte degli esperti di Edison Energia, presenti dalle 8,30 alle 19 tutti i giorni infrasettimanali, e ottenere informazioni su prodotti e offerte.

Ma non solo: all’interno di Energy Cafè, caratterizzato da un design innovativo, è possibile trovare un bar aperto dalle 7 alle 19,30 dal lunedì al venerdì. Nel giorno dell’inaugurazione, lo scorso 23 ottobre, per l’intera giornata Edison Energia ha offerto un caffè e una creazione dello chef Ernst Knam a tutti coloro che sono entrati nello store.

Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di inaugurare l’Energy Café, un nuovo concept store che esprime la nostra vicinanza al cliente in un contesto informale. Offriamo a famiglie, professionisti e piccole imprese non solo un’offerta di luce e gas – tutta green per quanto riguarda il mercato libero – ma anche un ampio ventaglio di servizi innovativi, tra cui un’offerta competitiva per il wi-fi”. L’AD di Edison Energia ha poi sottolineato: “Al centro della nostra proposizione, oltre a commodity e servizi, c’è l’esperienza del cliente”.

All’interno dell’Energy Cafè di Milano, il wi-fi è gratuito. Sono disponibili postazioni per la ricarica di telefoni e computer portatili ed è previsto anche il supporto alla lettura della propria bolletta.

L’Energy Cafè è gestito dalla Pellegrini, gruppo italiano attivo nell’erogazione di servizi alle imprese, già storico partner di Edison per quanto riguarda la gestione dei servizi di ristorazione e vending, welfare e pulizia.

Gli eventi in programma all’Energy Cafè di Milano

All’Energy Cafè di Milano sono previsti anche eventi e iniziative. I primi in calendario sono:

31 ottobre : pomeriggio “ Halloween Manga ” dedicato ai bambini, dalle ore 16,30 alle ore 18;

: pomeriggio “ ” dedicato ai bambini, dalle ore 16,30 alle ore 18; 13 novembre: serie di iniziative in occasione della Giornata mondiale della gentilezza.

I servizi di Edison Energia

Edison Energia è la società del Gruppo Edison dedicata alla vendita di energia elettrica, gas naturale e wi-fi ai clienti finali. La società ha anche messo a punto una piattaforma di servizi per la casa.

Il servizio Risolve include assistenza per le esigenze domestiche, installazione di pannelli fotovoltaici e pompe di calore, sistemi di riscaldamento e climatizzazione, mobilità elettrica, assicurazione degli impianti e monitoraggio dei consumi.

A un anno dal lancio, tra le nuove soluzioni digitali in linea con le abitudini e le aspettative dei consumatori, spiccano la possibilità di gestire l’intervento tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, direttamente dall’App (come i servizi di consegna diffusi sul mercato) e il lancio della nuova funzionalità Edison Wallet, con l’accesso a funzionalità digitali per un’esperienza “smart” nella rendicontazione, nel pagamento e nella rateizzazione delle spese per le utenze e i servizi dell’ecosistema dei servizi di Edison Energia.