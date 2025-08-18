Questo sito contribuisce all’audience di

Emily in Paris a Venezia: tutte le location della serie

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Venezia diventa un set a cielo aperto: tra i canali del Capoluogo veneto verranno girate le riprese della nuova stagione di Emily in Paris, celebre serie tv di Netflix interpretata da Lily Collins. Scopriamo le location scelte dalla produzione: uno degli attori dello show, l’italiano Eugenio Franceschini, nell’annunciare il suo arrivo a Venezia per girare ha definito la città come “il più bel luogo al mondo”.

