Emily in Paris a Venezia: tutte le location della serie
di
Venezia diventa un set a cielo aperto: tra i canali del Capoluogo veneto verranno girate le riprese della nuova stagione di Emily in Paris, celebre serie tv di Netflix interpretata da Lily Collins. Scopriamo le location scelte dalla produzione: uno degli attori dello show, l’italiano Eugenio Franceschini, nell’annunciare il suo arrivo a Venezia per girare ha definito la città come “il più bel luogo al mondo”.
