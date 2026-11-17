L'emergenza storni a Roma spinge il Municipio a coinvolgere i residenti in un nuovo piano che prevede stereo accesi per allontanare gli uccelli

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Ogni sera migliaia di storni si radunano sugli alberi di alcuni quartieri di Roma, lasciando strade e marciapiedi ricoperti di guano e creando notevoli disagi ai residenti e ai commercianti, tanto che il Municipio III ha deciso di sperimentare una nuova strategia per allontanare gli uccelli.

Roma invasa dagli storni: cosa sta succedendo

Da alcune settimane, nel quadrante nord-est di Roma, la presenza degli storni sta mettendo a dura prova la quotidianità di chi abita e lavora tra viale Jonio, piazzale Jonio e Prati Fiscali: al calare del sole, infatti, gli uccelli raggiungono in grandi gruppi gli alberi della zona, dove trascorrono la notte prima di tornare nelle campagne per cercare cibo.

Le conseguenze sono particolarmente evidenti lungo le strade interessate, dove il guano si accumula sui marciapiedi e sulle automobili parcheggiate. Alcuni abitanti hanno iniziato a utilizzare gli ombrelli anche in assenza di pioggia, mentre altri preferiscono lasciare le vetture lontano dagli alberi; a complicare la situazione contribuiscono i cattivi odori e il rischio di scivolare sulle superfici sporche, soprattutto durante le giornate piovose.

Anche le attività commerciali risentono della situazione, poiché la presenza degli storni rende meno agevole il passaggio davanti ai negozi e, nel tentativo di allontanarli, diversi cittadini hanno provato a produrre rumori con pentole, trombette e persino petardi, senza ottenere risultati duraturi, poiché gli storni tendono a tornare nei luoghi scelti per riposare.

Come si legge su ‘La Repubblica’, il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, e l’assessore municipale all’Ambiente, Matteo Zocchi, hanno riconosciuto la gravità della situazione, dichiarando: “Siamo consapevoli dei disagi e dei danni che questa situazione sta provocando alla vita quotidiana delle persone e alle attività economiche”.

Come funziona il piano con gli stereo per allontanare gli storni

Per affrontare il problema, il Municipio III ha organizzato una sperimentazione che coinvolge direttamente gli abitanti del quartiere. L’iniziativa, prevista dal 17 al 19 novembre 2026, nasce dalla collaborazione con l’assessorato capitolino all’Ambiente e i dipartimenti competenti, con l’obiettivo di rendere più efficaci le operazioni di dissuasione già avviate sul territorio.

Il sistema prevede l’utilizzo del cosiddetto distress call, un segnale che riproduce il richiamo emesso dagli storni quando avvertono un pericolo. La novità riguarda il coinvolgimento dei cittadini, invitati a diffondere contemporaneamente la registrazione attraverso gli stereo delle proprie abitazioni, dai balconi e dalle finestre, per ampliare la portata del suono rispetto ai dispositivi collocati lungo le strade.

Per partecipare, i residenti possono richiedere il collegamento alla diretta online predisposta per l’iniziativa; sono coinvolti anche gli amministratori condominiali, i commercianti e gli uffici della zona. Nel frattempo, una seconda impresa specializzata affiancherà quella già impegnata negli interventi, con l’impiego coordinato di dissuasori acustici e visivi.

Marchionne e Zocchi hanno spiegato le ragioni della scelta: “Non vogliamo che famiglie e commercianti sostengano ulteriori spese o affrontino da soli un problema simile, mai visto prima. Abbiamo immaginato un’azione non convenzionale mai praticata prima, perché è l’unico modo per aumentare il volume dei dissuasori. Mettiamo in campo una vera e propria azione collettiva e di comunità”.

Resta da verificare l‘efficacia della sperimentazione: i rumori improvvisati potrebbero provocare soltanto uno spostamento temporaneo degli uccelli e la gestione dei dormitori potrebbe richiedere interventi programmati e personale specializzato. Sarà quindi necessario monitorare gli spostamenti degli storni e valutare se l’iniziativa collettiva riuscirà a ridurre i disagi nei quartieri interessati.