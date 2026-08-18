Da Elton John a Laura Pausini, maxi festa a Villa d'Este a Como

Da Elton John a Laura Pausini, la maxi festa a Villa d’Este porta sul Lago di Como star internazionali per un evento esclusivo tra musica e charme

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Il Lago di Como si prepara a fare da cornice a uno degli appuntamenti privati più attesi dell’estate 2026, con Villa d’Este scelta per una celebrazione esclusiva che richiamerà a Cernobbio alcuni dei nomi più noti della musica internazionale.

Perché Villa d’Este ospiterà una maxi festa

L’occasione sarà il settantesimo compleanno di Kenn Ricci, imprenditore statunitense legato al settore dell’aviazione privata, che festeggerà il traguardo il prossimo 3 settembre.

Le celebrazioni sono state però anticipate ad agosto e avranno come scenario la splendida Villa d’Este affacciata sul lago. Secondo quanto riportato da ‘QuiComo’, l’organizzazione riguarderebbe un’intera settimana e sarebbe stata predisposta per accogliere circa 200 invitati.

Le dimensioni dell’appuntamento emergono anche dalla macchina organizzativa prevista per accompagnare i festeggiamenti, basti pensare che le persone coinvolte nella preparazione sarebbero oltre 500, con misure dedicate alla sicurezza e alla riservatezza degli ospiti.

L’albergo dovrebbe quindi modificare temporaneamente la propria normale gestione per garantire lo svolgimento di un evento privato che, per numero di partecipanti e profilo degli invitati, si annuncia tra i più rilevanti della stagione sul Lario.

La cornice scelta ha alle spalle una storia che attraversa oltre quattro secoli. La villa nacque nel 1568 come residenza estiva del cardinale Tolomeo Gallio, su progetto dell’architetto Pellegrino Pellegrini, conosciuto anche come il Tibaldi. Dopo diversi passaggi di proprietà, nel 1873 l’edificio venne trasformato in albergo di lusso e divenne una delle destinazioni frequentate dall’aristocrazia europea durante la stagione dei grandi viaggi in Italia.

Il complesso comprende oggi 151 camere distribuite tra l’Edificio del Cardinale e il Queen’s Pavilion, oltre a quattro ville private immerse nel parco. Dal 1913 la villa e i suoi giardini sono classificati Monumento Nazionale; il patrimonio paesaggistico si estende su circa dieci ettari e conserva testimonianze di epoche differenti, dal Ninfeo cinquecentesco ai successivi interventi che hanno modificato l’aspetto del parco.

Chi sono gli ospiti attesi sul Lago di Como

A rendere particolare il compleanno di Kenn Ricci è soprattutto il gruppo di artisti internazionali indicati tra i nomi attesi. Accanto a Elton John dovrebbe arrivare Laura Pausini, insieme a Mariah Carey, John Legend e Kenny G.

Le informazioni diffuse finora parlano della loro presenza alla festa, senza fornire ulteriori dettagli sul programma della serata o sulle modalità della partecipazione; l’arrivo delle star contribuirebbe comunque a trasformare Cernobbio in uno dei punti più osservati del Lago di Como durante gli ultimi giorni di agosto, anche per l’attenzione che tradizionalmente accompagna gli ospiti internazionali presenti sul territorio.

Il Lario, del resto, continua a essere scelto da personaggi dello spettacolo e figure pubbliche per soggiorni privati. George Clooney conserva da anni un legame con Laglio, dove trascorre parte del tempo insieme alla moglie Amal e ai figli. Nelle ultime settimane, secondo le cronache locali, la famiglia avrebbe accolto anche Emma Watson. Sul lago sarebbe stato inoltre avvistato Juan Carlos di Borbone, ex re di Spagna, che avrebbe soggiornato in una villa della Tremezzina.

La festa di Kenn Ricci a Villa d’Este aggiunge così un nuovo appuntamento a un’estate nella quale il Lago di Como continua a intrecciare turismo internazionale e grandi eventi privati.