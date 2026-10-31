A Venezia ha aperto il club di Elton John: gli ospiti vip

Elton John inaugura il suo nuovo club a Venezia con una festa esclusiva alla Giudecca che riunisce grandi nomi della moda e dello spettacolo mondiale

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Un pianoforte, una festa privata e alcuni dei nomi più conosciuti dello spettacolo internazionale: il nuovo club di Elton John a Venezia ha fatto il suo debutto con una serata esclusiva sull’isola della Giudecca, dove il celebre musicista britannico ha riunito amici e personalità del mondo della moda per un’occasione speciale.

Com’è fatto l’Elton’s Club, il nuovo locale di Elton John

Domenica 25 ottobre 2026 ha segnato l’esordio dell’Elton’s Club, il nuovo spazio dedicato alla musica e all’intrattenimento nato dalla collaborazione tra il cantante britannico e il gruppo alberghiero francese Airelles. Per l’inaugurazione, Elton John ha scelto una ricorrenza familiare, il 64° compleanno del marito David Furnish, festeggiato con una serata riservata agli amici della coppia.

Il locale si trova all’interno dell’Airelles Palladio Venice, l’hotel di lusso premiato con le tre Chiavi Michelin 2026 e inaugurato lo scorso maggio nel complesso storico delle Zitelle, sull’isola della Giudecca.

La struttura occupa edifici risalenti al XVI e XVII secolo, circondati da giardini privati, in una zona affacciata sul bacino di San Marco, oltre a essere un indirizzo particolarmente significativo per il musicista, che possiede una residenza veneziana proprio nelle vicinanze.

Il progetto del club comprende un ambiente dedicato agli spettacoli dal vivo, con una programmazione pensata per accogliere concerti ed eventi teatrali. È prevista anche una piccola sala cinematografica, mentre l’esperienza musicale sarà legata alla carriera dell’artista e al suo repertorio, con l’intento di creare creare uno spazio di incontro che possa ospitare appuntamenti culturali e serate di intrattenimento.

Come riportato dal ‘Corriere del Veneto’, il direttore dell’hotel, Etienne Petitpez, ha illustrato l’obiettivo di coinvolgere anche la comunità veneziana nelle future attività del club. La prima serata è stata organizzata esclusivamente per gli invitati, ma il progetto prevede di accogliere successivamente anche i residenti, attraverso una proposta che affianchi musica e spettacoli all’ospitalità della struttura.

Per il debutto, Elton John si è esibito personalmente al pianoforte, uno strumento che, secondo quanto riferito dalla direzione dell’albergo, avrebbe scelto lui stesso.

Il cantante, oggi settantanovenne, ha interpretato alcuni dei suoi brani e dedicato un’esibizione al marito, che ha a sua volta preso il microfono. Sposati dal 2014, Elton John e David Furnish condividono anche numerosi progetti professionali, con Furnish impegnato nella gestione delle attività dell’artista.

La celebrazione ha compreso una cena di tre portate e si è conclusa con i ringraziamenti dell’artista agli ospiti, ai quali ha raccontato quanto fosse rimasto colpito dall’hotel e dal fine settimana trascorso a Venezia.

Chi sono gli ospiti vip che hanno partecipato alla festa a Venezia

L’inaugurazione ha richiamato numerose personalità legate al mondo della musica, del cinema e della moda. Tra i volti più conosciuti figurava Donatella Versace, amica di lunga data del cantante, che ha condiviso sui social alcuni scatti della serata, accompagnati da un messaggio affettuoso dedicato al soggiorno veneziano.

Presente anche Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino, insieme alla stilista Susie Cave, moglie del musicista Nick Cave.

Tra gli invitati sono comparsi anche Brooklyn Beckham, primogenito dell’ex calciatore David Beckham e di Victoria Beckham, e sua moglie Nicola Peltz; il legame con il cantante ha una dimensione familiare, poiché Elton John è padrino di Brooklyn. Alla festa ha partecipato anche Damian Hurley, figlio dell’attrice Elizabeth Hurley, che condivide lo stesso rapporto con il musicista britannico.

La componente musicale della serata è stata affidata anche al dj Fat Tony, che ha accompagnato i festeggiamenti con la propria selezione musicale e ha successivamente raccontato sui social l’emozione di essere stato il primo dj a esibirsi nel nuovo locale.

Tra gli ospiti figurava inoltre David Burtka, attore e cuoco statunitense, ripreso durante i balli; alla celebrazione hanno partecipato anche l’attore Joe Locke e Daphne Guinness, che ha documentato sui social il suo arrivo nella città lagunare.

Un momento particolare della festa ha coinvolto Zachary ed Elijah, i figli di Elton John e David Furnish, rispettivamente di 15 e 13 anni, che hanno partecipato ai festeggiamenti per il padre, accompagnando l’arrivo della torta di compleanno e unendosi agli auguri degli invitati.