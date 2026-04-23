Perché Elon Musk ha donato un altro milione di dollari a Roma

Elon Musk ha donato un altro milione di dollari alla città di Roma: il gesto del magnate è arrivato in occasione del 21 aprile, Natale della Capitale

Elon Musk torna a donare un milione di dollari alla città di Roma: il gesto è finalizzato al finanziamento di progetti per tutelare il patrimonio archeologico e culturale della Capitale.

Perché Elon Musk ha donato un milione a Roma

I motivi della donazione di Elon Musk sono stati annunciati attraverso una nota dello staff dell’imprenditore statunitense:

“In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, Elon Musk ha destinato un nuovo milione di dollari a sostegno del patrimonio archeologico e culturale della civiltà romana – si legge nella nota riportata da ‘Adnkronos’ – Con questa donazione sale a circa 4 milioni di dollari il contributo complessivo di Elon Musk in meno di due anni per la tutela e lo studio del patrimonio dell’antica Roma”.

E ancora: “Le risorse sono arrivate a chi lavora concretamente sul campo, archeologi, restauratori, gruppi di studio e ricerca, università e istituzioni culturali, in Italia e in altri Paesi del bacino del Mediterraneo un tempo parte dell’Impero. I fondi hanno sostenuto scavi, interventi di conservazione e restauro, progetti di documentazione digitale, come scansioni e mappature 3D di monumenti e siti, e attività di ricerca specialistica”.

La precedente donazione di Elon Musk alla Capitale

Quella effettuata in concomitanza con il 21 aprile, il Natale di Roma, non è la prima donazione effettuata da Elon Musk alla Capitale. L’imprenditore, primo nella classifica dei miliardari più ricchi al mondo, aveva già donato una cospicua somma (sempre di un milione di dollari) nell’ottobre del 2025, con l’obiettivo di contribuire alla riscoperta e alla divulgazione della Roma antica attraverso l’innovazione tecnologica.

La Musk Foundation, la fondazione filantropica guidata in prima persona dal numero uno di Space-X, aveva destinato le risorse al programma internazionale Expandere Conscientiae Lumen promosso da Ancient Rome Live e dall’American institute for roman culture, per un progetto a sostegno di 12 iniziative selezionate a livello internazionale e dedicate alla conservazione dei siti archeologici, alla digitalizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di nuove metodologie di ricerca.

In occasione della precedente donazione alla città di Roma, venne resa pubblica una nota che recitava: “La storia è fonte di memoria, tradizione e cultura di un popolo, ma anche risorsa per il futuro”. Andrea Stroppa, referente in Italia del patron di Tesla e SpaceX, al tempo scrisse sui social che e iniziative riflettevano “la visione di Elon Musk di preservare, proteggere e promuovere la cultura e la storia romana, offrendo risorse concrete a ricercatori, educatori, studenti, archeologi, restauratori e storici”.

Elon Musk ha un forte legame con l’Italia, oltre ai progetti finanziati sull’Antica Roma, il magnate americano sogna un’abitazione di lusso nel nostro Paese e in particolare una casa in Toscana, dove ha messo nel mirino due castelli: uno è il Castello di Bibbiano risalente all’epoca longobarda, l’altro è il Castello di Montepò, una villa-fortezza con quasi mille anni di storia.

Tra le volontà di Musk c’è anche quella della costruzione di una villa in Val Gardena, già commissionata a uno studio d’architettura altoatesino: il progetto prevede 15 camere da letto, 15 bagni, un ampio living e due locali interrati, destinati a ospitare la cantina per i vini e anche una spa.