Elon Musk ha lanciato una nuova drammatica profezia sull'Italia

Nel commentare i dati Istat relativi alla natalità in calo, Elon Musk si è lanciato in una nuova profezia, scrivendo "L'Italia sta scomparendo"

Elon Musk ha commentato su X un post del profilo Doge Designer, riguardante gli ultimi dati Istat relativi alla natalità nel nostro Paese. Musk ha pubblicato l’immagine di un tricolore piantato in una città che brucia, scrivendo: “L’Italia sta scomparendo”.

La profezia di Elon Musk su X: “L’Italia sta scomparendo”

Padre di ben 14 figli, Elon Musk già in passato aveva lanciato l’allarme del calo delle nascite in diverse zone del mondo, collegandolo a suo avviso al rischio di un “crollo della civiltà”.

Nel post di Doge Designer commentato dal numero uno di Space-X si legge: “In Italia il tasso di natalità è sceso al minimo storico di 1,13 figli per donna, con solo 370.000 bambini nati l’anno scorso, il numero più basso dal 1861. Gli esperti avvertono che questo declino si sta aggravando e non mostra segni di ripresa, ponendo una vera sfida per la futura popolazione italiana”.

Come detto Musk ormai da tempo ha acceso i riflettori sulla crisi demografica a livello mondiale. Il magnate, in tempi non sospetti, aveva dichiarato: “Uno dei rischi maggiori per la civiltà è la bassa natalità, se le persone non fanno più figli, la civiltà è destinata a crollare”.

Commentando i dati dell’Istat relativi al crollo delle nascite in Italia, Elon Musk ha riportato alla luce un tema che sta affrontando da anni, lanciandosi in una sorta di ‘profezia‘: se non ci sarà un’inversione di tendenza, il nostro Paese rischia di sparire secondo l’ex Consigliere del Presidente degli USA Donald Trump.

L’Italia, tra l’altro, è un Paese nel cuore di Musk che di recente ha donato un milione di euro alla città di Roma: la sua Fondazione ha stanziato questa importante somma di denaro per finanziare alcuni progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico della Capitale.

I legami con l’Italia del magnate visionario dietro Tesla, Space-X e Starlink ha rafforzato i suoi legami con l’Italia negli ultimi anni: oltre ad aver partecipato a diversi incontri con personalità di spicco, su tutte il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha manifestato la volontà di acquistare due antichi castelli in Toscana.

I dati sulla natalità dell’Istat

Quelli citati nel post su X di Doge Designer commentato da Musk sono i dati del nuovo rapporto “Natalità e fecondità della popolazione residente – Anno 2024” dell’Istat. Sul sito ufficiale dell’Istituto Nazionale di Statistica si legge:

“Continua la diminuzione delle nascite: nel 2024 sono state 369.944, in calo del 2,6% sull’anno precedente (una contrazione di quasi 10mila unità). Nel 2025 in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio le nascite sono circa 13mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-6,3%). Il numero medio di figli per donna raggiunge il minimo storico: nel 2024 si attesta a 1,18, in flessione sul 2023 (1,20). La stima provvisoria relativa ai primi 7 mesi del 2025 evidenzia una fecondità pari a 1,13″.

Sono tre le zone dove secondo i dati provvisori del 2025 si è registrato un aumento: la Valle d’Aosta (+5,5%), la Provincia Autonoma di Bolzano (+1,9%) e la Provincia Autonoma di Trento (+1,9%). Sempre tenendo conto delle stime di quest’anno, le regioni che hanno registrato il calo più intenso di natalità sono state l’Abruzzo (-10,2%) e la Sardegna (-10,1%).