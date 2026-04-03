Elon Musk assume in Italia: i profili richiesti e lo stipendio

Elon Musk assume in Italia per xAI, la sua società di sviluppo di intelligenza artificiale: ecco i profili richiesti, i requisiti e lo stipendio

Elon Musk assume in Italia: l’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense, primo nella classifica degli uomini più ricchi al mondo, cerca figure per xAI, la sua società di intelligenza artificiale.

Elon Musk sta assumendo in Italia: requisiti e stipendio

Sono diverse le posizioni aperte per lavorare nella società xAI di Elon Musk: si cercano fotografi, designer e professionisti esperti di video, 3D e post-produzione. Tra i requisiti richiesti c’è la conoscenza della lingua inglese. I candidati lavoreranno da remoto in orario flessibile lo stipendio si aggira sui 260 euro al giorno.

Entrando maggiormente nello specifico dei requisiti, chi volesse candidarsi deve essere in possesso di un computer adeguato: vanno bene sia Apple con sistema operativo macOS 11.0 o successivo, un PC con Windows10 o superiore oppure anche un Chromebook. Le ore lavorative possono variare a seconda dei progetti e delle disponibilità dei collaboratori, senza vincoli di impegno fisso. Il lavoro si intende da remoto, senza nessuna sede fisica e di conseguenza con una certa flessibilità oraria.

L’annuncio è arrivato su ‘X’ (ex ‘Twitter’ che ha cambiato nome proprio dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk) con un post pubblicato da Andrea Stroppa, informativo classe 1994 e riferimento in Italia del miliardario a capo di SpaceX e Tesla. Nel post si legge: “xAI di Elon Musk assume anche in Italia per addestrare Grok. Fotografi, designer, esperti video, 3D, post-produzione con conoscenza dell’inglese. Lavoro in remoto, flessibile, con compenso intorno ai 260 euro al giorno”.

Lo stesso Stroppa ha inoltre anticipato che a breve potrebbero aprirsi anche nuove posizioni lavorative in ambito finanziario e umanistico per la società di intelligenza artificiale di Elon Musk.

Cos’è xAI, la società di intelligenza artificiale di Musk

La nascita di xAI risale al 2023 con l’obiettivo di sviluppare un modello di intelligenza artificiale in grado di competere con i Large Language Model di OpenAI che al tempo era considerata la società dominante del settore. A pochi mesi di distanza dalla fondazione, venne lanciato Grok, il chatbot di intelligenza artificiale integrato direttamente nel social ‘X’ che Musk aveva acquistato all’incirca un anno prima.

Allo stato attuale, il panorama dell’intelligenza artificiale è cresciuto, così come sono aumentati i competitor: tra questi Anthropic, capace di ritagliarsi una fetta di mercato sempre più importante. Elon Musk, in cima alla classifica dei miliardari più ricchi al mondo, ha deciso di puntare forte sull’intelligenza artificiale e non a caso ha integrato xAI con SpaceX, per poter applicare le sue funzioni alla sviluppo dei progetti aerospaziali.

In precedenza Musk aveva già cercato figure professionali in Italia: nel 2024, infatti, sul sito ufficiale di Tesla era stato pubblicato un annuncio di lavoro rivolto a responsabili con formazione legale in Italia e in Spagna. I recruiter, al tempo, aveva chiesto anche la disponibilità a lavorare al di fuori del proprio Paese d’origine e di viaggiare all’interno dell’Unione Europea.

L’annuncio era rivolto anche a personale come specialisti di vendita, specialisti nella gestione dei magazzini, meccanici, addetti all’assistenza clienti per l’ampliamento della rete di rifornimento Supercharger e per la vendita di Powerwall. A seconda dei casi, il lavoro offerto poteva essere completamente o parzialmente da remoto.