L'Elenco Telefonico compie 100 anni: la sua storia e la mostra

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Prima ancora di internet, dei social e dell’intelligenza artificiale, l’Elenco Telefonico rappresentava uno strumento fondamentale di connessione: giovedì 1° ottobre, nella sede storica di Italiaonline in Corso Mortara 22, è stata inaugurata la mostra che celebra i cento anni dell’Elenco Telefonico, un viaggio che ripercorre la sua storia tra reperti originali e pubblicità d’epoca, fino ad arrivare alle nuove frontiere dell’Intelligenza artificiale.

La mostra dedicata ai 100 anni dell’Elenco telefonico

1° giugno 1926: è la data in cui la Società Idroelettrica Piemontese (STIPEL)

stampava a Torino il primo Elenco Telefonico ufficiale d’Italia: e proprio nella città dove tutto è cominciato, Italiaonline ha inaugurato la mostra intitolata “Cento anni di Connessioni” per celebrare il centenario dell’Elenco.

L’esposizione ripercorre la storia dell’Elenco Telefonico in Italia e racconta come sia riuscito ad accompagnare i cambiamenti della società, trasformandosi da semplice rubrica cartacea a strumento per le imprese, fino ad arrivare alla nuova era digitale.

La mostra è aperta al pubblico dal 2 ottobre fino al 23 dicembre con ingresso gratuito solo su prenotazione al sito dedicato e consente di compiere un viaggio nella storia dell’Elenco Telefonico attraverso oggetti rari, apparecchi d’epoca, manifesti originali e postazioni interattive. Presenti elenchi introvabili a partire dagli anni ’20, ma anche i centralini d’epoca, i mitici telefoni a disco rotante e i manifesti delle pubblicità storiche.

I visitatori, attraverso sei zone cronologiche dotate di narrazione audio esclusiva, vengono guidati passo dopo passo lungo un secolo di evoluzione culturale e sociale. Le postazioni multimediali consentono di ripercorrere la storia degli elenchi tramite postazioni video che permettono anche di scoprire i nuovi servizi digitali e capire come stanno cambiando la ricerca delle informazioni e le connessioni tra persone, aziende e servizi con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale.

Le copertine storiche e gli spot in tv

L’Elenco Telefonico non è stato solo uno strumento, ma un oggetto che ha accompagnato la vita di milioni di italiani: una risorsa fondamentale entrata nell‘immaginario collettivo, diventando patrimonio della cultura pop.

Da questo punto di vista, le copertine storiche, consultabili anche sul portale di Italiaonline, raccontano come sia cambiata l’Italia dalla prima pubblicazione degli anni ’20 alle pubblicità degli anni ’80 e ’90, passando per il boom economico degli anni ’50.

Da Piero Chiambretti a Giorgia, passando per Claudio Bisio, Alberto Castagna e l’indimenticabile Pippo Baudo: è la lista di alcune delle celebrità che hanno recitato negli iconici spot televisivi dell’Elenco Telefonico. Un’intera sezione della mostra è dedicata proprio alla pubblicità che negli anni ha trasformato l’Elenco in uno specchio del costume italiano.

Particolare attenzione è stata riservata anche al rapporto tra l’Elenco Telefonico e l’arte: la mostra consente di ammirare le copertine d’autore, dal concorso fotografico del 2005 alle immagini del progetto Passione Italia, realizzato nel in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, oltre alla serie 50 copertine per 50 anni e alle illustrazioni di Luciano Cinà, in arte Luccico.

Vi invitiamo ad andare a visitare la mostra che, ricordiamo, è gratuita ed è aperta solo su prenotazione attraverso il sito paginegialle.it/100.