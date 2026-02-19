di
L'Elefantino del Bernini danneggiato a Roma (e gli altri sfregi)
Lo sfregio all’Elefantino del Bernini a Roma è solo l’ultimo episodio di atti vandalici contro opere d’arte e monumenti in Italia: ripercorriamo la storia degli attacchi al patrimonio culturale italiano.
