Effetto Zalone sui cammini italiani: la previsione e l'allarme

L'effetto di Checco Zalone sui cammini in Italia: previsione e allarme su come il nuovo film 'Ben camino' inciderà sugli itinerari del nostro Paese

Il nuovo film di Checco Zalone, ‘Buen Camino’, sta già facendo segnare numeri da capogiro al botteghino: oltre ad attirare migliaia di spettatori al cinema, l’opera del poliedrico artista pugliese che parla del Cammino di Santiago, potrebbe dare vita a un vero e proprio boom di viandanti in Italia.

Effetto Zalone sui cammini in Italia: la previsione e l’allarme

Paolo Piacentini, presidente onorario di Federtrek e tra i massimi esperti di cammini in Italia è sicuro che il film di Zalone coinvolgerà sempre più fedeli: “Il film di Zalone invoglierà, non è dubbio – le parole di Piacentini riportate dal ‘Corriere della Sera’ – ed è molto probabile che faccia crescere il numero di viandanti, soprattutto qui da noi”.

Lo stesso Piacentini, nell’affrontare il tema dopo aver assistito personalmente all’ultima fatica cinematografica di Checco Zalone, ha parlato del possibile rovescio della medaglia:

“Quel che mi preoccupa, dopo aver visto il film, è che il cammino vada di pari passi al rispetto del territorio e delle comunità che ci abitano. Che non si traduca semplicemente in un moltiplicatore di turismo. Mi è capitato spesso di vedere gente che procede velocemente, senza attenzione, solo per dire ho le credenziali, ho fatto dieci cammini, ho dieci timbri”.

L’esperto ha poi parlato dei passi in avanti fatti sul fronte dei cammini in Italia, con l’attenzione non rivolta più solo alla Via Francigena, lanciando però una sorta di allarme su quanto ci sia ancora da lavorare dal lato dell’accoglienza e sulla mancanza di una legislazione sul basso costo:

“I viandanti preferiscono mangiare bene la sera e per ragioni spirituali ed etiche dormire in un ostello o in case messe a disposizione per i pellegrini a donazione libera. L’accoglienza sobria è una scelta che fa parte per molti del senso del cammino.

Per andare a Santiago un giovane spagnolo può dormire spendendo pochi euro, se si percorre la Francigena nel tratto toscano i costi sono molto più salati. Sui cammini le Regioni investono soldi ma poi che succede? Che se non li curi, se non si fa la manutenzione, l’investimento ne risente. A Santiago anche in questo c’è una maggiore attenzione”.

Il successo di Buen camino

‘Buen camino’ è il sesto film con protagonista Checco Zalone: l’attore interpreta un ricco erede che poco prima di compiere cinquant’anni che parte alla ricerca della figlia scomparsa lungo il Cammino di Santiago di Compostela, affrontando un viaggio che lo porterà a fare i conti con sé stesso.

Distribuito nelle sale cinematografiche italiane a Natale 2025, il film ha iniziato subito una scalata record al botteghino, totalizzando quasi 20 milioni di euro di incasso e 2,5 milioni di presenze nei primi tre giorni di programmazione, diventando in breve tempo la pellicola con il maggiore incasso dell’anno.

Le riprese del film, durate all’incirca dodici settimane, sono state effettuate a partire dal mese di luglio del 2025, comprendendo diverse location in Italia, come Roma e la Costa Smeralda in Sardegna. All’estero, invece, diverse scene sono state filmate lungo il Cammino di Santiago, in “albuergue” e chiese tipiche del noto percorso.