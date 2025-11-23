Effetto Milano-Cortina 2026: sempre più stranieri comprano casa

Milano-Cortina 2026,gli effetti positivi sul mercato immobiliare in Italia: sempre più stranieri comprano casa nelle zone delle Olimpiadi Invernali

A circa tre mesi di distanza all’inizio delle Olimpiadi Invernali del 2026, l’effetto Milano-Cortina si fa sentire sul mercato immobiliare: la manifestazione attrae sempre più stranieri in Trentino, in Veneto e nel Capoluogo lombardo.

Effetto Olimpiadi Invernali, sempre più stranieri comprano casa: le località preferite

Dall’analisi di ‘Gate-way.com’, portale immobiliare dedicato agli acquirenti esteri interessati a comprare casa in Italia, i Giochi Olimpici stanno lasciando un segno evidente sul mercato del “mattone”: si registra, infatti, un consistente aumento delle richieste in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, le regioni direttamente coinvolte nell’attesissima manifestazione sportiva.

In queste tre regioni, negli ultimi dieci mesi, si sono registrate dinamiche diverse rispetto a quelle di un anno fa, con incrementi che riflettono diversi fattori: l’effetto Olimpiadi Invernali, l’aumento della qualità della vita, la crescita del turismo internazionale, un rinnovato interesse per le località alpine e il desiderio sempre maggiore da parte dei compratori stranieri di vivere per periodi più lungi in Italia, valutando anche l’eventuale acquisto di una seconda casa.

In cima alla classifica delle località più gettonate dagli acquirenti che arrivano dall’estero troviamo Tambre, Cortina d’Ampezzo e Belluno: quest’ultima ha fatto segnare una crescita dell’80% rispetto all’anno scorso. Il valore medio degli immobili cercati nel territorio della provincia di Belluno è salito del 10,88%.

Mercato immobiliare in crescita: le zone interessate

Tra le zone che beneficiano dell’effetto Milano-Cortina 2026, il Trentino-Alto Adige è quella che ha mostrato la crescita maggiore negli ultimi dieci mesi: l’interesse è salito del 57,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Sono quasi raddoppiate le richieste per Bolzano che ha fatto segnare un incremento del 97,7%.

Nell’elenco delle mete più richieste ci sono aree tradizionalmente alpine, diventate sempre più attrattive per chi è alla ricerca di zone capaci di garantire un’alta qualità della vita all’insegna della natura e dello sport: si segnalano Brennero, Senales, Tre Ville e Riva del Garda. In Trentino i compratori più interessati sono gli americani, seguiti dai tedeschi e dai britannici. La tipologia più richiesta risulta l’appartamento: domanda a quota 55,42% il +30,52% in più rispetto al 2024. Sale anche il valore medio degli immobili che raggiunge 600.170 euro: forte segnale di un mercato solido e orientato alle strutture di qualità.

L’effetto Olimpiadi Invernali ha contributo a rendere Milano sempre più la capitale del mercato immobiliare: il Capoluogo della Lombardia continua a esercitare una forte attrazione per il lavoro, lo studio, il turismo e gli investimenti di fascia medio-alta. Con i Giochi aumentano i visitatori internazionali che pianificano soggiorni più lunghi in città e valutano l’acquisto di immobili come investimento.

Su Milano gli americani sono primi per numero di richieste, davanti ai tedeschi: la tipologia più gettonata è l’appartamento con il 71,09% delle preferenze, in crescita di circa il 15% rispetto al 2024. Cresce il valore medio degli immobili cercati, uno dei più alti d’Italia: 1.436.443 euro. Andamento più moderato, ma sempre positivo, per il Veneto, dove le richieste per l’acquisto di immobili da compratori esteri sono salite del 6,11%. Le aree più gettonate sono quelle coinvolte nelle Olimpiadi Invernali del 2026: +15,84% per Belluno e +11,18% per Verona, la città che ospiterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi.