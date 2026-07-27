Effetto Odissea a Favignana: 250 milioni grazie al turismo

L'isola siciliana di Favignana sta vivendo il cosiddetto effetto "Odissea": è boom di turisti, grazie al film di Christopher Nolan che vi è stato girato

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Basta un ciak per regalare una stagione da sogno alla splendida isola di Favignana: la perla siciliana delle Egadi sta vivendo il suo momento d’oro grazie al cosiddetto effetto “Odissea”. Sono infatti tantissimi i turisti che sono già arrivati – e molti di più quelli che arriveranno – sulla scia delle riprese del nuovo film di Christopher Nolan, uno dei più discussi e acclamati dell’ultimo anno. Secondo le stime più accreditate, nei prossimi tre anni l’isola dovrebbe guadagnare oltre 250 milioni di euro puntando sul turismo. Ecco cosa sappiamo.

Boom di turisti a Favignana per l’effetto “Odissea”

Negli ultimi anni, la Sicilia è diventata una delle mete internazionali per eccellenza: non soltanto grazie alle sue spiagge da sogno, ai piccoli borghi medievali e al buon cibo, bensì per effetto di eventi super glamour che l’hanno vista protagonista. È il caso del recente matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, i cui festeggiamenti si sono tenuti tra Palermo e Bagheria – secondo “Repubblica”, l’indotto generato dalle nozze sarebbe pari a circa 268 milioni di euro. O ancora delle riprese di “The White Lotus”, la serie tv statunitense che, nella sua seconda stagione, ha fatto tappa a Taormina generando ricavi per ben 138 milioni di euro.

Ora tocca a Favignana, la splendida isola siciliana appartenente all’arcipelago delle Egadi: da sempre considerata una delle destinazioni per eccellenza dell’estate italiana, ora ha una marcia in più grazie al film “Odissea”, l’ultimo lavoro di Christopher Nolan che ha portato nel nostro Paese un cast stellare (Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya e Charlize Theron). Le prime stime del settore parlano di cifre da capogiro: nei prossimi tre anni, l’isola dovrebbe guadagnare oltre 250 milioni di euro – e in cinque anni si potrebbero toccare addirittura i 500 milioni di euro.

L’interesse dei turisti per Favignana è alle stelle, dal momento che la pellicola è fresca d’uscita nei cinema di tutto il mondo. “Già dopo il trailer, molti hanno programmato le vacanze solo in base al film. Dobbiamo farci trovare pronti” – ha affermato Giacomo Incardona, presidente dell’associazione turistica alberghiera delle Egadi. Sfruttando il periodo propizio, il sindaco Giuseppe Pagoto sta lavorando duramente sul territorio: “Vogliamo recuperar i sentieri che conducono al castello di Santa Caterina, uno dei luoghi simbolo del film, e creare un itinerario permanente dedicato all’Odissea che coinvolga anche l’ex stabilimento Florio, affiancando al turismo cinematografico un’offerta culturale”.

Tutte le location del film “Odissea” di Nolan

Se Favignana è senza dubbio la vera regina del film, le riprese di “Odissea” hanno coinvolto diverse altre località, che i più curiosi probabilmente vorranno visitare dopo essere stati al cinema. All’estero, il cast si è spostato tra il Marocco, la Grecia, l’Islanda e la Scozia, trovando qui alcuni dei panorami mitologici che fanno da sfondo alle avventure di Ulisse. Molte location si trovano invece in Italia, e i più attenti le avranno prontamente individuate. Spiccano le isole Eolie, in particolar modo Lipari con i suoi faraglioni, Vulcano, Panarea, la piccola isola di Basiluzzo e lo scoglio di Pietra del Bagno.

Sempre in Sicilia, come abbiamo visto, c’è l’isola di Favignana: la perla delle Egadi ha fatto da sfondo a gran parte delle riprese di “Odissea”, con molte inquadrature che mostrano il castello di Santa Caterina e le splendide spiagge del Mediterraneo. Una piccola parte è andata anche all’isola di Preveto, poco più di uno scoglio roccioso che affiora dalle acque. Infine, alcune scene sono state girate nel Lazio, e più precisamente tra il porto turistico e l’idroscalo di Ostia.